-İLK EDEBİYAT MÜZESİ ADANA'YA ADANA (A.A) - 31.12.2010 - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5 ilde kurulacak edebiyat müzelerinin ilki olacak Adana'daki müze için çalışmalar sürüyor. Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Arık, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Adana, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Erzurum'da kurulması planlanan edebiyat müzelerinden ilkinin Adana'da açılacağını kaydetti. Müze binasının, merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki, mülkiyeti Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait tarihi Dişçi Ethem Konağı olacağını ifade eden Arık, şöyle devam etti: ''Cumhuriyetin ilk yıllarının mimari özelliklerini taşıyan binanın restorasyonu ve içerideki düzenlemeler 5 aydır sürüyor. Bitmek üzere olan müze çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ile Çukurova Üniversitesi'nden gelen teknik ekiplerin katkılarıyla sürüyor. Müzenin, 'Yaşar Kemal Edebiyat Müzesi ve Kütüphanesi' adıyla hizmete açılması planlanıyor. Rahatlıkla zaman geçirilebilmesi ve fonksiyonel olabilmesi için binada kafeterya da bulunacak. Bir yandan da, aralarında Karacaoğlan, Dadaloğlu, Orhan Kemal ve Yaşar Kemal'in de bulunduğu halk ozanı ve edebiyatçılarla ilgili araştırma ve çalışmalar sürüyor. Adana, yazarıyla, edebiyatçısından sinemacısına kadar verimli ve bu konuda bir eser sıkıntısı yok. Hayatta olan Adanalı sanatçıların özel eşyalarını da temin ederek, müzede sergilemek istiyoruz.'' Kütüphane olarak da hizmet verecek müzede, kent yazarlarının eserlerinin yanında, edebiyat konusunda başka eserlere ve kaynaklara da ulaşılabileceğini ifade eden Arık, ''Binada, edebiyatla ilgili farklı etkinlikler de gerçekleştirilecek. Müzenin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından işletilmesi planlanıyor'' dedi.