İlk duruşmalar 2017 Şubat ayında; iki darbe davası Silivri'de görülecek

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 'FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi AKP İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal etmeye çalıştığı ileri sürülen 74 asker ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ele geçirilmesine teşebbüs ettiği ileri sürülen 62 asker hakkında hazırlanan iddianameleri kabul ederek, ilk duruşmaların şubatta Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda yapılmasına karar verdi.

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ele geçirilmesi teşebbüsüne ilişkin 28'i tutuklu 62 asker ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ele geçirilmesine teşebbüs etmekle suçlanan 14'ü tutuklu 74 asker hakkında hazırlanan iddianameler üzerindeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme heyeti, her iki iddianamenin de kabulüne karar vererek, her iki dosyada tutuklu toplam 42 rütbeli sanık askerin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, güvenlik ve salon yetersizliğini dikkate alarak duruşmaların Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılmasına karar verdi.

Mahkeme, AKP İstanbul İl Başkanlığını işgal etmeye çalışan 14ü tutuklu 62 askerin yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 6 Şubatta, Sabiha Gökçen'in ele geçirilmesine ilişkin 14'ü tutuklu 74 askerin yargılanacağı davanın ilk duruşmasının ise 23 Şubatta yapılmasını kararlaştırdı. Heyet, her iki duruşmanın da birer hafta sürdürülmesine karar verdi.

Ceza istemleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ele geçirilmesi teşebbüsüne ilişkin hazırlanan iddianamede, 28 rütbeli subay ve astsubay ile 34 erin, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar"ı içeren "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" hükmünü içeren 309, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" hükmünü düzenleyen 311 ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" cezasını içeren 312. maddeleri uyarınca üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ayrıca bu şüphelilerin bir kısmının "silahlı terör örgütüne üye olmak", bir kısmının da "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, darbe girişimi sırasında AKP İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal etmeye çalışan 74 asker hakkında hazırlanan iddianamede ise tüm şüphelilerin, TCK'nın 309, 311. ve 312. maddesi uyarınca ayrı ayrı üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması öngörüldü.

Ayrıca bir kısım şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, diğer bazı şüpheliler hakkında ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.