İlk düğünü yaptı

Star TV'de yayınlanan 'İzdivaç' programını sunan Zuhal Topal ilk düğünü gerçekleştirdi.



Sezonun başından bu yana evlenmek isteyen taliplerden ilkinin düğünü, ekranda izleyici önünde yapıldı. Gelinlik ve damatlık içindeki Zekine ve Muhsin çiftiyle stüdyodaki konuklar ve Zuhal Topal göbek attılar.



Önce sahneye slow müzik eşliğinde dans ederek gelen çift, daha sonra çiftetelli oynayıp göbek attılar.



Gelin ve damadın heyecanlı ve bir o kadar da enerjik halleri ise dikkatlerden kaçmadı. Gelin Zekine Hanım, aradığı kişiyi bulduğunu ve çok mutlu olduğunu söylerken Muhsin Bey de yeni eşinin heyecanını paylaştı.



Ekrana "Zuhal Topal'la İzdivaç'ta ilk düğünümüz hayırlı olsun" yazısı getirilirken gelin ve damadın yakınları da stüdyoda hazır bulundu.



Zuhal Topal, yeni çifte mutluluklar dilerken, balayından sonra da evlerine gideceğini ve sürekli takipte olacağını söyledi.