İlk doz aşısını bir ay önce yaptıran Erzurum Valisi Memiş, Koronavirüs'e yakalandı

Koronavirüs'e karşı ilk doz aşısını 19 Şubat günü merkez Palandöken ilçesindeki Mareşal Çakmak Hastanesi'nde olan Vali Okay Memiş, 27 gün sonra Koronavirüs'e yakalandı. Testi pozitif çıkan Vali Memiş, evinde karantinaya alındı.

İkinci doz aşısının 19 Mart'ta yapılması planlanan Vali Memiş, "Öğretmen arkadaşlarla, polisle, jandarmayla, bir de konumum gereği her gün onlarca yüzlerce vatandaşla görüşmem oluyor. Şimdiye kadar bu virüse maruz kalmamıştık. 1 yıldır kendime çok dikkat ediyorum. Bugüne kadar Korona kapmamıştım ama bugün hayırlı bir şey oldu. Aşıyla muhatap oldum. Bütün vatandaşlarımız umarım aşı konusunda duyarlılık gösterir. Aşılamaya yönelik biraz daha gayret göstermemiz lazım" açıklamasında bulunmuştu.