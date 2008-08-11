T24 LogoT24 Logo
Spor

İlk doping bisikletçi Moreno'dan

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda dopingli çıkan ilk sporcu, İspanyol bayan bisikletçi Maria Isabel Moreno oldu...

11 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) sözcüsü Giselle Davies, dünkü bayanlar yol yarışında mücadele etmesi beklenen Moreno'nun 31 Temmuz'da verdiği kan örneğinde, performans artırıcı ''erythropoietin'' (EPO) maddesine rastlandığını bildirdi.

Davies, IOC'nin, İspanyol bisikletçinin akreditasyonunu iptal edip, oyunlardan men ettiğini ve Moreno'nun, Uluslararası Bisiklet Federasyonları Birliği'nce (UCI) takibe alınmasını istediğini kaydetti.

İspanya Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Eugenio Bermudez de Moreno'dan pazar günü alınan (B) numunesinin de pozitif çıktığını söyledi.

27 yaşındaki bisikletçi, Pekin Olimpiyatları'nda 27 Temmuz'da başlayan ve 24 Ağustos'a kadar devam edecek olan dopingle mücadele programında, testleri geçemeyen ilk sporcu oldu.

IOC'nin yeni düzenlemesine göre, Moreno, 6 aydan fazla ceza alırsa, 2012 Londra Olimpiyatları'ndan da men edilecek.

Uluslararası müsabakalarda ismini duyuramayan Moreno, 3 kez İspanya şampiyonu olmuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24