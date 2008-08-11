İlk doping bisikletçi Moreno'dan

Tempo24-



Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) sözcüsü Giselle Davies, dünkü bayanlar yol yarışında mücadele etmesi beklenen Moreno'nun 31 Temmuz'da verdiği kan örneğinde, performans artırıcı ''erythropoietin'' (EPO) maddesine rastlandığını bildirdi.



Davies, IOC'nin, İspanyol bisikletçinin akreditasyonunu iptal edip, oyunlardan men ettiğini ve Moreno'nun, Uluslararası Bisiklet Federasyonları Birliği'nce (UCI) takibe alınmasını istediğini kaydetti.



İspanya Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Eugenio Bermudez de Moreno'dan pazar günü alınan (B) numunesinin de pozitif çıktığını söyledi.



27 yaşındaki bisikletçi, Pekin Olimpiyatları'nda 27 Temmuz'da başlayan ve 24 Ağustos'a kadar devam edecek olan dopingle mücadele programında, testleri geçemeyen ilk sporcu oldu.



IOC'nin yeni düzenlemesine göre, Moreno, 6 aydan fazla ceza alırsa, 2012 Londra Olimpiyatları'ndan da men edilecek.



Uluslararası müsabakalarda ismini duyuramayan Moreno, 3 kez İspanya şampiyonu olmuştu.





