İlk doğan çocuklar daha zeki

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma ilk doğan çocuğun daha zeki olduğunu ortaya koydu. Bu araştırmaya göre ailenin en büyük çocuklarının IQ’ları küçük kardeşlerininkinden daha yüksek oluyor.

Edinburgh ile Sydney Üniversitesi’ndeki ekonomistler Amerika Birleşik Devletleri İsgücü İstatistikleri Bürosu tarafından toplanan verileri inceledi. Araştırma kapsamında doğmamış bebeklerden 14 yaşına kadar yaklaşık 5 bin çocuk gözlemlendi.

Araştırmacılar ebeveynlerin sonraki çocukları doğduğunda davranışlarını değiştirdiğini, onlara daha az zaman ayırdığını, onları zihinsel anlamda daha az teşvik ettiğini, onlarla kitap okumak, oyun oynamak ve müzik aleti çalmak gibi aktivitelere daha az katıldığını belirledi.

Bilim insanları anne ve babaların doğum öncesi alışkanlıklarını ve davranışlarını da inceledi. Örneğin annenin hamilelikte sigara ya da alkol içip içmediği ve doğumdan sonra psikolojik destek alıp almadığına bakıldı. Ayrıca genetik, çevresel ve ekonomik faktörler de göz önünde bulunduruldu.