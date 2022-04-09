İlk defa tamamı özel yolculardan oluşan bir ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi

T24 Dış Haberler

SpaceX roketi, ilk defa tüm mürettebatı tamamen özel astronotlardan oluşan bir ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşımak üzere fırlatıldı. NASA ve sektörün önde gelen yöneticileri bu seyahatin, uzay uçuşlarının ticarileşmesinde önemli rol oynayabileceğini vurguladı.

4 kişilik ekip, ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren Houston merkezli startup Axiom Space Inc. tarafından seçildi. Roket, cuma sabah saatlerinde ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'dan fırlatıldı.

Kapsülün içinde iş insanları Larry Connor, Mark Pathy ve Eytan Stibbe bulunurken onlara emekli NASA astronotu Michael Lopez-Alegria eşlik ediyor. 4'lü 20 saatlik yolculuğun ardından cumartesi günü ISS'e varacak.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in roketleri daha önce uzaya NASA astronotları taşımıştı; ancak NASA, SpaceX ve Axiom iş birliğinde yapılan proje ilk defa ISS'e özel yolcular taşıdı.

4 kişilik ekip 8 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalıp, bilim ve biyomedikal araştırmalar yapacak.

Ziyaretçilerinin, roket yolculuğu, konaklama ve tüm yemekler için kişi başı 55 milyon dolar ödeyeceği, uzay istasyonunda Rusya'ya ait bölümün dışında her alanı gezebileceği belirtildi.