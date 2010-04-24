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Yaşam

İlk defa tam yüz nakli gerçekleştirildi

İspanya'da yutkunmak, nefes almak ve konuşmakta zorlanan genç bir hastaya, dünyada ilk kez, tam yüzlü nakli yapıldı.

24 Nisan 2010 03:00

T24 - İspanya'da yutkunmak, nefes almak ve konuşmakta zorlanan genç bir hastaya, dünyada ilk kez, tam yüzlü nakli yapıldı. Barcelona'daki bir hastanede yapılan nakle 30 doktor aynı anda girdi. İşlem 22 saat sürdü.

Bu sahneler Nikolas Cage ile John Travolta'nın unutulmaz filmi "Yüzleşme"den.

Bu görüntüler ise İspanya'nın Barcelona kentindeki bir hastaneden.

Barcelona'nın, Hebron Hastenesi'nde görevli 30 doktor, mart ayında dünya da bir ilke imza atarak, tam yüz değiştirme operasyonu yaptıklarını iddia ediyor.

İddiaya göre, doktorlar, yutkunmak, nefes almak ve konuşmakta zorlanan genç bir hastaya tam yüz nakli yapmayı başaran ilk ekip.

Hastanenin estetik bölümü başkanı doktor Barret, hastanın durumunun iyiye gittiğini söylüyor.

Tam 22 saat süren ameliyatı 30 doktor aynı anda gerçekleştirmiş. Doktorlar hastaya bütün deri, yüz kasları, burun, dudak, diş ek çene kemiği, elmacık kemiği, damak ve alt çene nakledildiğini belirtiyor.

Hastanın önümüzdeki haftalarda konuşmaya ve yemek yemeye başlaması bekleniyor.



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