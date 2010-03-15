İlk defa kış uykusunda

T24 - Adı 'Kestane'... Bu sevimli boz ayı, Türkiye'de ''ilk kez'' kış uykusunda görüntülendi. İşte o görüntüler...







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Türkiye'deki ormanlarda yaklaşık 5 bin civarında ayı bulunuyor ve bu ayılardan biri ilk kez kış uykusunda kameralara yakalandı.



Orman Genel Müdürü Osman Kahveci, ayıların sayısında son yıllarda ciddi artış yaşandığını ifade etti.



''Ayıların nasıl yaşadıkları, bu ekosistem içerisinde varlıklarını nasıl sürdürdüklerine yönelik bir çalışma başlattık. Bu kapsamda belki Türkiye'de, belki Avrupa'da bir ilki de gerçekleştirme şansı bulduk. Artvin Borçka'da bir ayıyı kış uykusunda görüntüledik. Sanki ayılar kış uykusundan 4-5 ay hiç çıkmazlar gibi anlaşılıyor ama bunun böyle olmadığını yaptığımız çalışmayla gördük.





Kestane'nin filmi çekildi







Bir arkadaşımız, ayıları kış uykusunda görüntülemek için günlerce karda kışta bekleyerek, adını 'Kestane' koyduğumuz bir erkek boz ayının filmini çekti. Görüntüler bize enteresan geldi. Bunları kamuoyuyla paylaşmak istedik. Bu görüntüler belki bilimsel alanda çeşitli yorumlarla kullanabilir, bazıları heyecanla ve merakla seyredebilir, herkes bu habitattan, bu görüntüden ders alabilir diye böylesi bir çalışma yaptık.



Ayılarla ilgili bir çok filmin çekildiğini biliyoruz ve görüyoruz ancak bu bizim bildiğimiz kadarıyla, ayılarla ilgili kış uykusunda, tamamen doğal ortamında böylesi bir film ilk defa çekiliyor.''



Kahveci, çalışmayla ayıların yaşadığı ortamlar hakkında da daha genel bir fikir edindiklerini ve bilgilerinin biraz daha netleştiğini vurguladı.



Çalışmaların aylarca sürdüğünü anlatan Kahveci, amaçlarının doğaya ilişkin konularda kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu, bundan sonra da bu tür çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.



Kahveci, isteyenlerin görüntülere www.ogm.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğini de sözlerine ekledi.



Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince çekilen görüntülerde, bir boz ayı topladığı çalıları bir kayaya yerleştiriyor. Burada kış uykusuna yatan ayı, zaman zaman kaldığı yerden çıkarak geziyor. Görüntülerde ayrıca ayının dik kayalara tırmanışı da yer alıyor.