-İLK DAVETİYE ERDOĞAN'A ORDU (A.A) - 17.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ağustosta Ordu'nun Ünye ilçesine yaptığı sürpriz ziyarette 10 bin TL düğün hediyesi verdiği nişanlı çift, düğün hazırlıklarını sürdürüyor. Düğün davetiyelerini hazırladıklarını ve ilk davetiyeyi Başbakan Erdoğan'a göndereceklerini belirten damat adayı Tolga Özkan, ''Sayın Başbakanımız düğüne gelirse çok seviniriz'' dedi. Özkan, Başbakan Erdoğan'ın Samsun mitingi sonrasında sürpriz şekilde helikopterle Ünye ilçesine inmesi ve hikayelerini öğrenerek kendilerine evlenebilmeleri için yardımda bulunmasını ''büyük bir şans'' olarak nitelendirdiklerini söyledi. Nişanlısı Birgül Çapar'ın Şanlıurfalı olduğunu ve fındık toplamak için Ünye'ye geldiklerinde tanıştıklarını ve nişanlandıklarını anlatan Ordulu damat adayı Özkan, ekonomik zorluklar nedeniyle düğünü 2011 yılının temmuz ayında yapmayı planladıklarını ifade etti. ''Sayın Başbakanımızın yaptığı sürpriz ziyaret sonrası düğünümüz yaklaşık 10 ay erken olacak, 25 Eylül Cumartesi akşamı yapacağımız düğünün hazırlıklarını büyük bir heyecan içinde sürdürüyoruz'' diyen Özkan, kendilerini çok mutlu eden Başbakanın nişan hediyesiyle birlikte düğün hazırlıklarına hız verdiklerini kaydetti. -İLK DAVETİYE ERDOĞAN'A- Düğün davetiyelerini hazırladıklarını ve ilk davetiyeyi Başbakan Erdoğan'a göndereceklerini söyleyen Özkan, ''Düğün davetiyelerimiz hazır. Pazartesi gününden itibaren davetiyelerimizi Başbakan Erdoğan başta olmak üzere, bakan ve bölge milletvekillilerine göndereceğiz. Sayın Başbakanımız düğüne gelirse çok seviniriz. Kendisinin düğümüzde olması bizlere gurur verir. İnşallah davetiyemiz kabul görür'' dedi.