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Sağlık

İlk çift kol nakilliden, çift kol nakli adayına moral

Erol AKKIR/ANTALYA,(DHA)- TÜRKİYE'nin ilk çift kol nakillisi 32 yaşındaki Cihan Topal, çift kol nakli adayı 17 yaşındaki Alihan Kılıç ileı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde biraraya gelerek moral verdi

08 Eylül 2017 17:43

Erol AKKIR/ANTALYA,(DHA)- TÜRKİYE\'nin ilk çift kol nakillisi 32 yaşındaki Cihan Topal, çift kol nakli adayı 17 yaşındaki Alihan Kılıç ileı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde biraraya gelerek moral verdi.
Konya\'nın Akşehir ilçesinde elleri olmadan doğan Alihan Kılıç, çift kol nakilleriyle adını duyuran Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne başvurdu. Akşehir Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü 11\'inci sınıf öğrencisi Alihan Kılıç, Türkiye\'nin ilk çift kol nakillisi Cihan Kılıç ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde buluştu.
Cihan Topal ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında kol nakli olmaya karar verip Konya\'dan Antalya\'ya geldiğini söyleyen Alihan Kılıç, Cihan Topal\'ı karşısında görünce çok mutlu olduğunu kaydetti. Topal\'ın nakil öncesi ve sonrasıyla ilgili tecrübe ve tavsiyelerini dinleyen Kılıç, çift kol nakli olduktan sonra bilgisayar kullanan, kalem tutan ellere sahip olmak istediğini belirtti. Kılıç, \"İki hafta önce Cihan ağabey ile önce whatsapp daha sonra telefon ile görüştük. Ömer Özkan hocamıza güvenmemi söyledi. Onun söylediklerinden sonra kol nakli olmaya karar verdim. Ömer hocama ve Cihan ağabeyime güveniyorum\" diye konuştu.
Aydın\'ın Umurlu Mahallesi\'nden Alihan\'ı ziyaret etmek üzere geldiğini aktaran Cihan Topal ise \"Sağ olsun Ömer Özkan hocam ve ekibi gereken ne ise yapıyor. Ben de moral destek vermek için geldim. İnşallah Alihan da bir gün benim gibi ellerini kullanarak taburcu olur. Bu arada ben de kontrollerimi oldum. Asıl amacım Alihan\'ı ziyaret etmekti, bir taşla iki kuş vurmuş oldum\" dedi.

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