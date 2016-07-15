İlk Chinook helikopteri TSK'ya teslim edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kullanılacak Boeing firmasının ürettiği ağır nakliye helikopteri CH-47F Chinook’ların ilki Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. ABD’de imal edildikten sonra İzmir’e gemiyle getirilen helikopter burada monte edilerek Ankara’ya uçuruldu.

NTV'de yer alan habere göre, Kara Havacılık Komutanlığı’nda görev yapılacak helikopterlerin teslimatının nisan ayında yapılması planlanmıştı. Anlaşmaya göre önümüzdeki ayın sonuna kadar 3, kasım ayında da 3 olmak üzere toplam 6 helikopter teslim edilecek. 2018’de de ikinci 5 helikopterlik paketin teslimatı planlanıyor. İkinci pakette 4 helikopter Özel Kuvvetler’e bir helikopter de Milli Savunma Bakanlığı’na verilecek.

Toplam 55 tam teçhizatlı asker veya 22 sedye taşıyabilen CH-47F’ler, özellikle Güneydoğu’da ihtiyaç duyulan ağır yüklerin nakledilmesi gibi görevlerde kullanılacak. Chinook takma adına sahip helikopter saatte 315 kilometre hıza çıkabiliyor. 10 bin 886 kilogram yük taşıyabilen helikopter çift motorlu.