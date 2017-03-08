İlk çeyrek finalistler Bayern Münih ve Real Madrid

Futbolda Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler Bayern Münih ve son şampiyon Real Madrid oldu.

Rakipleri Arsenal ve Napoli'yi deplasmanda da, sahalarında yendikleri skorla mağlup eden iki takım son sekize kaldı.

Bayern Münih Arsenal'i Londra'da tıpkı Münih'de olduğu gibi 5-1 mağlup etti.

İlk yarıyı 20. dakikada Walcott'un golüyle yenik kapayan Bayern Münih, ikinci yarıda özellikle Koscielny'nin 54. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından Arsenal'i sürklase etti.

Bayern Münih'i Londra'da da farka taşıyan goller 55. dakikada pernaltıdan Lewandowski, 68. dakikada Robben, 78. dakikada Douglas Costa, 80 ve 85. dakikalarda Vidal'den geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde daha önce hiçbir İngiliz takımı rakibine iki maçta bu kadar açık farkla elenmemişti.

Arsenal, yedi sezondur Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda ediyor. İngiliz temsilcisi daha önce 2013 ve 2014'te de aynı turda Bayern Münih'e elenmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Real Madrid de, sahasında 3-1 mağlup ettiği Napoli'yi İtalya'da da aynı skorla yenerek çeyrek finale yükseldi.

İlk yarıyı Mertens'in 24. dakikada attığı golle yenik kapayan Real Madrid, ikinci yarıda önce Ramos'un 51. dakikadaki kafa golüyle eşitliği sağladı.

Mertens'in 57. dakikada bu kez kendi kalesine attığı golle öne geçen İspanyol temsilcisi, Morata'nın uzatma dakikalarında attığı gol ile galibiyeti ve turu perçinledi.

Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçtır yenilmeyen Real Madrid kupada son yedi sezondur en azından çeyrek final oynuyor.

Real Madrid geçen yıl finalde ezeli rakiplerinden Atletico Madrid'i penaltı atışları sonucu yenerek futbolda 11. kez Avrupa'nın en büyüğü olmuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde iki çeyrek finalist daha TSİ 22:45'te başlayacak rövanş maçlarının ardından belli olacak.

Barcelona ilk maçta büyük bir sürpriz sonucu 4-0 yenildiği Paris Saint-Germain'i Nou Camp Stadyumu'nda ağarlayacak.

Son 16 turunun diğer maçında ise Almanya'da Borussia Dortmund ile Benfica karşı karşıya gelecek.

Portekiz'deki ilk maçı Benfica 1-0 kazanmıştı.