İlk cemre havaya...

Halk arasında ''kor halindeki ateş'' anlamına da gelen ve baharın müjdecisi olarak bilinen cemrenin ilki bugün havaya düşecek.



Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erman Artun, cemrenin düşüşünün ilkbahara doğru önce havada, sonra suda, son olarak toprakta 7'şer gün arayla meydana gelen sıcaklık yükselmesi anlamına geldiğini söyledi.



Prof. Dr. Artun, ''Soğuk günleri geride bırakmanın müjdecisi olan cemreler doğadaki canlanmanın göstergesidir'' dedi.



'Kasım' ve 'hızır'



Cemreleri eskilerin 365 günlük yılı 179'u ''kasım'' ve 186'sı ''hızır'' günleri olarak ikiye ayırdığını belirten Artun, kış döneminin 8 Kasım'da başladığını, 6 Mayıs'ta da Hıdırellez ile yaz devresine, yani hızır günlerine girildiğini bildirdi.



Prof. Dr. Artun, kasımın 46'sında 40 gün anlamına gelen ''erbain'', 86'sında da 50 gün anlamına gelen ''hamsin''in başladığını ifade ederek, bunun kışın en soğuk zamanları olan 90 günlük sürenin geçtiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.



Artun, kasımın 105'inde (19-20 Şubat) birinci cemrenin havaya, 112'sinde (26-27 Şubat) ikincisinin suya, 119'unda (5-6 Mart) üçüncüsünün toprağa düştüğüne ve 7 günlük aralıklarla buraları ısıttığına inanıldığını belirtti.

