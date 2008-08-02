İlk bilet Gençler'in

Fortis Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım Gençlerbirliği oldu. İlk maçta deplasmanda 1-0 yendiği Adana Demirspor ile Ankara'da karşılaşan Gençlerbirliği iki kez yenik duruma düştüğü maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı.



Gençlerbirliği'ni yarı finale çıkaran goller 56. dakikada penaltıdan Kahe ve 83. dakikada Traore'den gelirken, 44. dakikada Mehmet ve 74. dakikada Bora'nın golleri konuk ekibe yetmedi. Fortis Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselecek diğer 3 takım bugün oynanacak maçların ardından belli olacak.



Program şöyle;

13.00 Kayserispor-Gençlerbirliği OFTAŞ Spor: Hüseyin Göçek

16.00Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

GENÇLERBİRLİĞİ: 2 - ADANA DEMİRSPOR: 2

Stat: 19 Mayıs



Hakemler: Barış Şimşek xx, Gökhan Memişoğlu xx, Mehmet Kısal xx

Gençlerbirliği: Periç x, Erkan x, El Saka xx, Traore xxx, Ergün x, Mehmet Çakır x, Adamu x (Dk. 46 Burhan xxx), Kerem x, Ferhat x (Dk. 46 Isaac x), Engin xx (Dk. 73 Mehmet Nas xx), Kahe x

Adana Demirspor: Ergin x, Çetin xx, Bora xxx, Emre x, İbrahim xx, Muharrem x (Dk. 22 Burak xx), Ömer x (Dk. 69 Cumhur x), Yiğit xx, Şahin Çakır x (Dk. 73 Şahin Tuncel x), Ferit xxx, Mehmet xxx

Goller: Dk. 44 Mehmet, Dk. 74 Bora (Adana Demirspor), Dk. 56 Kahe (penaltıdan), Dk. 83 Traore (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 55 Ferit, Dk. 63 Çetin, Dk. 81 Yiğit (Adana Demirspor), Dk. 73 Ergün (Gençlerbirliği)

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada, Şahin Çakır'ın altıpas içine gönderdiği topu Mehmet kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Periç'in geçen topu El Saka çizgi üzerinden çıkardı.

23. dakikada, El Saka'nın kendi sahasından gönderdiği uzun pasta rakip defans oyuncularına da çarpan top Engin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

29. dakikada, Engin'in aşırtma pasında ceza alanı içinde topla buluşan Mehmet Çakır'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ergin'de kaldı.

38. dakikada, serbest atışı kullanan Ferit'in ceza alanı içine gönderdiği topa İbrahim kafayı vurdu, ancak meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden dışarı gitti.

44. dakikada, ceza alanı içinde oluşan karambolde Ergün'ün uzaklaştırmak istediği top Mehmet'in önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

56. dakikada Burhan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Kahe gole çevirerek, karşılaşmada 1-1 eşitliği sağladı.

65. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Mehmet topu müsait durumdaki Yiğit'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun topun gelişine yaptığı sert şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

74. dakikada Ferit'in serbest vuruştan ceza alanına gönderdiği topa uzak direkte Bora kafayla vurdu. Direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 1-2

78. dakikada Burhan'ın ceza alanı içinden attığı sert şutta son anda Burak topu gol çizgisinden kornere gönderdi.

83. dakikada Burhan'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön direkteki Traore kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2