İlk beşte zirve Kobe'nin

Tempo24-



Yapılan oylamayla NBA'in ilk, ikinci ve üçüncü beşinde yer alan oyuncular belli oldu.



2007-2008 sezonunda NBA'in ilk beşinde 635 puanla Los Angeles Lakers'ın süper starı Kobe Bryant, 629 puanla New Orleans Hornets'in genç yıldızı Chris Paul, 612 puanla Boston Celtics'in All-Star forveti Kevin Garnett, 610 puanla Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James ve 546 puanla Orlando Magic'in genç pivotu Dwight Howard yer aldı.



» Boston evinde kayıpsız: 89-73

» Spurs pes etmedi: 110-99



NBA'in ikinci beşine 412 puan toplayan Phoenix Suns'ın pota altındaki en önemli isimlerinden Amare Stoudemire, 397 puan alan San Antonio Spurs'ün tecrübeli yıldızı Tim Duncan, 311 puanla Suns'ın Kanadalı oyun kurucusu Steve Nash, 228 puan toplayan Utah Jazz'ın başarılı ismi Deron Williams ve 189 puan alan Dallas Mavericks'in Alman yıldızı Dirk Nowitzki seçildi.



Üçüncü beşte ise, 174 puanla Utah Jazz'ın All-Star forveti Carlos Boozer, 151 puanla Boston Celtics'in yıldızlarından Paul Pierce, 137 puanla Houston Rockets'ın skoreri Tracy McGrady, 123 puanla San Antonio Spurs'ün Arjantinli yıldızı Manu Ginobili ve 71 puanla Rockets'ın Çinli pivotu Yao Ming yer aldı.

