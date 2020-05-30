İlk astronotlu SpaceX roketinin gelecek saatlerde fırlatılması planlanıyor

T24 Dış Haberler

ABD'li girişimci Elon Musk'ın 2002 yılında kurduğu SpaceX ilerleyen saatlerde ikinci defa NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i uzaya göndermeye çalışacak.

Çarşamba günü yapılması planlanan fırlatma son dakikada kötü hava şartları gerekçesiyle iptal edilmişti. Fırlatmanın yapılacağı Kennedy Uzay Merkezi'nin bulunduğu Florida'da hava şartlarının bugün de ideal olmayacağı öngörülüyor.

Fırlatmanın Türkiye saati ile 22.22'de yapılması planlanıyor.

Hurley ve Behnken'in görevi dünya genelinde çok dikkat çekiyor çünkü 'Crew Dragon', Uluslararası Uzay İstasyonu'na varmayı başarırsa ABD 2011'de NASA'nın uzay araçlarının emekli edilmesinden bu yana ilk kez ISS'e astronot gönderebilmiş olacak.

Ayrıca bu projeyle ABD uzay kurumu ilk defa bir ekibini uzaya taşımak için özel bir şirket tarafından yapılmış araç kullanacak.