T24 LogoT24 Logo
Magazin

İlk aşklar unutulmaz

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Kül ve Ateş", bu akşam başlıyor.Dizi bir ilk aşkı anlatıyor, ilk aşklar unutulmaz.

14 Eylül 2009 03:00

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Kül ve Ateş", bu akşam başlıyor. Antakya'da çekilen iddialı dizi yıllar sona tekrar alevlenen çarpıcı bir aşkın öyküsünü anlatıyor.

Tomris Giritlioğlu dizisi

İlk bölümü Star TV'de bu akşam ekrana gelecek olan "Kül ve Ateş"in oyuncu kadrosunda Serhat Tutumluer, Başak Köklükaya ve Erkan Bektaş gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Dizide, çocukluk döneminde arkadaşlıkla başlayıp gençlik döneminde tutkuya dönüşen, ancak tatsız bir olaydan sonra küllenip yıllar sona tekrar alevlenen bir aşkın öyküsü anlatılıyor. Dizinin proje tasarımını "Güz Sansıcı", "Hatırla Sevgili" gibi ses getiren film ve dizilerin yaratıcısı Tomris Giritlioğlu üstleniyor.

Yılmaz Güney'in filmlerini izledi

Dizinin başrol oyuncusu Serhat Tutumluer canlandırdığı Ömer karakteri için uzun bir hazırlık sürecinden geçtiğini açıkladı: "Kıskanmak filmi için 85 kiloya çıkmıştım. Bu dizi için teklif gelince, role uygun görünebilmek içins 8-9 kilo vermem gerekti, yani epey çalıştım. Şimdiye kadar kamera karşısına bu tarz bir rolle hiç çıkmamıştım. Dizideki rolüme yakın bulduğum Yılmaz Güney'in filmlerini izledim uzun süre." Dizinin büyük ilgi göreceğini belirten Tutumluer, "Dizi bir ilk aşkı anlatıyor. İlk aşklar unutulmaz. Psikolojik olarak gerçek bir durumdur bu" diyor.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24