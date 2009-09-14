Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Kül ve Ateş", bu akşam başlıyor. Antakya'da çekilen iddialı dizi yıllar sona tekrar alevlenen çarpıcı bir aşkın öyküsünü anlatıyor.



Tomris Giritlioğlu dizisi



İlk bölümü Star TV'de bu akşam ekrana gelecek olan "Kül ve Ateş"in oyuncu kadrosunda Serhat Tutumluer, Başak Köklükaya ve Erkan Bektaş gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Dizide, çocukluk döneminde arkadaşlıkla başlayıp gençlik döneminde tutkuya dönüşen, ancak tatsız bir olaydan sonra küllenip yıllar sona tekrar alevlenen bir aşkın öyküsü anlatılıyor. Dizinin proje tasarımını "Güz Sansıcı", "Hatırla Sevgili" gibi ses getiren film ve dizilerin yaratıcısı Tomris Giritlioğlu üstleniyor.



Yılmaz Güney'in filmlerini izledi



Dizinin başrol oyuncusu Serhat Tutumluer canlandırdığı Ömer karakteri için uzun bir hazırlık sürecinden geçtiğini açıkladı: "Kıskanmak filmi için 85 kiloya çıkmıştım. Bu dizi için teklif gelince, role uygun görünebilmek içins 8-9 kilo vermem gerekti, yani epey çalıştım. Şimdiye kadar kamera karşısına bu tarz bir rolle hiç çıkmamıştım. Dizideki rolüme yakın bulduğum Yılmaz Güney'in filmlerini izledim uzun süre." Dizinin büyük ilgi göreceğini belirten Tutumluer, "Dizi bir ilk aşkı anlatıyor. İlk aşklar unutulmaz. Psikolojik olarak gerçek bir durumdur bu" diyor.



