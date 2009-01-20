İlk aşkı unutun

İlk aşkınızı asla unutamayacağınızı söylerler. Ancak belki de unutmalısınız!

Hatta kesinlikle unutmalısınız!

O aşktan kalan anıların hayatınızı mahvetmesini istemiyorsanız, doktor reçetesi değil belki ancak bu araştırmanın sonuçlarına bir göz atmalısınız!



Bilimcilerin yaptığı bir araştırmaya göre ilk gençlikte yaşanan ve unutulmayan aşkların gelecekte yaşanması muhtemel ilişkileri olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı.



Araştırmaya göre ilk aşk insanları büyük ölçüde etkiliyor.Öyle ki bu ilişkilerin çoğu hüsranla bittiği için kişi ya da kişiler, sonraki ilişkilerde de aynı duyguları yaşayacaklarını düşünerek aşklarına sahip çıkamıyor.



İngiltere'deki Essex Üniversitesi Sosyal ve Ekonomi Enstitüsü'nden Dr. Malcolm Brynin, "Uzun ve mutlu bir ilişki yaşamak için ilk aşkı tamamıyla çöpe atmakta fayda var" açıklamasında bulunuyor.



"Eğer tutku dolu bir ilk aşk yaşadıysanız bunun izlerinden gelecekte kaçmanız pek de mümkün olmuyor.Kişi beklenti içinde oluyor ve hep o ilk kadını ya da erkeği arıyor.İkinci ilişki ise bu aşkın gölgesi altında yaşamaya mahkum olduğu için sorunlarla boğuşuyor.Doyumsuzluk, mutsuzluk, arayış ve daha fazlası..."



Unutmaya çabalamak



Problemin çözümünün çok kolay olduğunu savunan araştırmacılar, kişinin geçmişinden kendisini soyutlaması gerektiğini salık veriyor.Eğer ilk ilişkinizdeki tutkuya takıntılı kalmaz ve onu aşmayı başarırsanız, etkisi altında kalmamak için bağımlılık yaratmazsanız, diğer ilişkilerde zorlanmanın o kadar da zor olmayacağı ifade ediliyor.



Kate Moss örneğinden yola çıkılacak olursa, aktör Johnny Depp'le henüz 21 yaşındayken fırtınalı bir ilişki yaşayan modelin 4 yıl süren bu beraberliğinde yoğun duygular yaşadığı ve sonrasında bir 'enkaz'a dönüştüğü belirtiliyor.



Yıllar sonra bir röportajında Moss, "Hala hayatımı dolduracak erkeği bulamadım.Onunla öyle uzun bir zaman dilimi geçirdim ki...Johnny'le olan günlerimi atlatamıyorum" şeklinde konuşmuştu.



Ancak asıl soru şu?İlk aşkı unutmak o kadar kolay mı?Ya da aşkları unutmak bu kadar kolay mı