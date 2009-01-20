İlk aşkı unutun

İlk aşkınızı asla unutamayacağınızı söylerler. Ancak belki de unutmalısınız!
Hatta kesinlikle unutmalısınız!
O aşktan kalan anıların hayatınızı mahvetmesini istemiyorsanız, doktor reçetesi değil belki ancak bu araştırmanın sonuçlarına bir göz atmalısınız!
Bilimcilerin yaptığı bir araştırmaya göre ilk
gençlikte yaşanan ve unutulmayan aşkların gelecekte yaşanması
muhtemel ilişkileri olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı.
Araştırmaya göre ilk aşk insanları büyük ölçüde etkiliyor.Öyle ki bu
ilişkilerin çoğu hüsranla bittiği için kişi ya da kişiler, sonraki
ilişkilerde de aynı duyguları yaşayacaklarını düşünerek aşklarına sahip
çıkamıyor.
İngiltere'deki Essex Üniversitesi Sosyal ve Ekonomi Enstitüsü'nden Dr. Malcolm Brynin, "Uzun ve mutlu bir ilişki yaşamak için ilk aşkı tamamıyla çöpe atmakta fayda var"
açıklamasında bulunuyor.
"Eğer tutku dolu bir ilk aşk yaşadıysanız bunun izlerinden
gelecekte kaçmanız pek de mümkün olmuyor.Kişi beklenti içinde oluyor ve
hep o ilk kadını ya da erkeği arıyor.İkinci ilişki ise bu aşkın gölgesi
altında yaşamaya mahkum olduğu için sorunlarla boğuşuyor.Doyumsuzluk,
mutsuzluk, arayış ve daha fazlası..."
Unutmaya çabalamak
Problemin çözümünün çok kolay olduğunu savunan araştırmacılar, kişinin
geçmişinden kendisini soyutlaması gerektiğini salık veriyor.Eğer ilk
ilişkinizdeki tutkuya takıntılı kalmaz ve onu aşmayı başarırsanız,
etkisi altında kalmamak için bağımlılık yaratmazsanız, diğer
ilişkilerde zorlanmanın o kadar da zor olmayacağı ifade ediliyor.
Kate Moss örneğinden yola çıkılacak olursa, aktör Johnny Depp'le henüz
21 yaşındayken fırtınalı bir ilişki yaşayan modelin 4 yıl süren bu
beraberliğinde yoğun duygular yaşadığı ve sonrasında bir 'enkaz'a
dönüştüğü belirtiliyor.
Yıllar sonra bir röportajında Moss, "Hala hayatımı dolduracak
erkeği bulamadım.Onunla öyle uzun bir zaman dilimi geçirdim
ki...Johnny'le olan günlerimi atlatamıyorum"
şeklinde konuşmuştu.
Ancak asıl soru şu?İlk aşkı unutmak o kadar kolay mı?Ya da aşkları unutmak bu kadar kolay mı