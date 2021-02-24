İlk aşıyı Bakan Selçuk oldu; öğretmenlerin aşılama programı bugün başlıyor

Koronavirüs aşısı öncelik sırasına göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitimcinin aşılama programı bugün başlayacak. İlk aşıyı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'da oldu. Bakan Selçuk, "Öğretmenlerimizle beraberiz, öğretmenlerimizle birlikle aşının ilk dozunu oldum. Tüm vatandaşlarımız gibi E-Nabız'la kendilerine nasıl sıra geldiğini öğrenebilirler" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların 1 Mart günü yüz yüze eğitime geçmesi nedeniyle öğretmenler için aşılama süreci başlıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitim çalışanları aşılama programı başlamış olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum’un Sungurlu ilçesinde Arifegazili İlkokulunda aşılama sürecine başladı. MEB, yüz yüze eğitime giren öğretmenler öncelikli olmak üzere listelerin Sağlık Bakanlığı’na iletildiğini ve bu listelerin randevu sistemine işlenmeye başlandığını duyurdu.

Bakan Selçuk'un açıklamaları:

"Çorum'un Sungurlu ilçesindeyiz. Öğretmenlerimizle beraberiz, öğretmenlerimizle birlikle aşının ilk dozunu oldum.

Sağlık Bakanlığı planlamayı yapıyor, biz listeyi geçtiğimiz haftalarda iletmiştik. Tüm vatandaşlarımız gibi E-Nabız'la kendilerine nasıl sıra geldiğini öğrenebilirler.

Birçok ülke okulunu açmaya başladı, çok sayıda ülke okulları tümüyle açtı. Dünyada hiçbir ülkede tüm öğretmenlerin aşılandığı gibi bir konu şu an söz konusu değil."