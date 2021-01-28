İlk aşılanan sağlık çalışanları arasında hemşirelik ve ebelik bölümü öğrencilerinin yer almamasına tepki

Sağlık Bakanlığı’nın ilk grupta aşıladığı sağlık çalışanları içinde tıp, diş hekimliği öğrencileri yer alırken hemşirelik ve ebelik bölümü öğrencilerine yer verilmedi. Öğrenciler bu duruma tepki gösterdi. Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Sevilay Şenol Çelik, “Uygulama eğitimleri için hastane gibi sağlık hizmeti sunulan ortamlarda olması gereken hemşirelik öğrencileri, bağışıklama sürecinde öncelikli grup olarak yer almalıdır” dedi.

Hemşirelik eğitiminin uygulamaya dayalı bir eğitim olduğunu ve tamamının uzaktan eğitimle sürdürülmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Çelik, Milliyet’e yaptığı açıklamada hemşirelik öğrencilerinin eğitimlerinin büyük bölümünün gerçekleştiği sahadan bir yılı aşkın süredir uzak kaldığına dikkati çekti.

“Hemşirelik öğrencilerine, bu grupta yer verilmemesinin nedeni de anlaşılır değil” diyen Çelik, şöyle devam etti:

“Tıp ve diş hekimliği öğrencileriyle birlikte, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da onaylanan Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’nın bir gereği olarak, uygulama eğitimlerinin hemşirelik öğrencileri için de bir zorunluluk olduğu kabul edilmeli; uygulama eğitimleri için hastane gibi sağlık hizmeti sunulan ortamlarda olması gereken hemşirelik öğrencileri, bağışıklama sürecinde öncelikli grup olarak yer almalıdır. Bu nedenle hemşirelik öğrencilerinin de aşılama listesinin A grubunda yer alınmasını Sağlık Bakanlığı’ndan talep ediyoruz”