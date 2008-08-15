İlk altın ressam Elif Çimen'e

2008 Pekin Olimpiyatları Güzel Sanatlar Organizasyon Komitesi, Türk ressam Elif Çimen'in eserini altın madalyayla ödüllendirdi. Pekin Kültür Sarayında düzenlenen ödül töreninde Türk sanatçıya madalyanın yanı sıra Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Jacques Rogge'un imzaladığı sertifika verildi.



Çimen'in "Circles & Cycles" isimli eseri, Eylül ayı sonuna kadar Pekin'de Kültür Sarayında ve Yasak Şehir'de sergilenecek. Ressam Elif Çimen halen Balıkesir Üniversitesinde yardımcı doçent olarak görev yapıyor.



Öte yandan Olimpiyatın 7. günü sonunda Türkiye milli takımı adına yarışan sprcuların altın madalyayla tanışamamış olması, bir gümüş ve bir bronz ile ülkeler sıralamasında 27. sırada bulunuyoruz.