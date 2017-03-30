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BBC Türkçe

"İlk altı ayda bebeğinizle uyumayın"

Çocuklarla aynı yatağı paylaşmanın, ani bebek ölümü sendromu tehlikesini artırabileceği belirtiliyor

30 Mart 2017 09:14

Uzmanlar, anne-babaları bebekleriyle birlikte uyumanın olası tehlikeleri konusunda uyarıyor. Çocuklarla aynı yatağı paylaşmanın, daha çok ilk aylarda görülen ani bebek ölümü sendromu (SIDS) tehlikesini artırabileceği belirtiliyor.

Bebeklerin, anne-babalarıyla birlikte uyumaları durumunda, yataktan düşme, yorgan altında aşırı sıcağa maruz kalma, anne-babaları tarafından havasız bırakılma, yastık ya da iyi tutturulmamış çarşafla boğulma gibi tehlikelerle karşılaşabileceği ifade ediliyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı, ilk altı ayda bebeklerin, anne-babaları ya da bakıcılarının odasında, kendi yataklarında uyumasını öneriyor.

Yeni anne-babalara destek sağlayan NCT adlı yardım örgütü de ani bebek ölümü sendromunun çok yaygın olmamasına rağmen, ölümlerin daha çok ailelerin bebekleriyle uyurken meydana geldiğini vurguluyor.

Bu kurumun uzmanlarına göre, bebekleriyle birlikte uyuyan ebeveynler, çocuklarının yataktan düşmeyeceğinden ya da herhangi bir yere sıkışıp kalmayacağından emin olmalılar. Kalın yorganlar yerine pike ya da battaniye kullanılması ve bebeklerin yüzlerinin örtülmemesi öneriliyor.

Aynı şekilde bebeklerin yastıklardan uzak tutulması, anne ve babanın, bebekleriyle koltukta uyuyakalmaması tavsiye ediliyor.

2014'te birlikte uyuduğu bebeğini kaybeden Dawn Barclay adlı bir kadın BBC'ye neler yaşadığını anlattı:

"Kızım Fern, yanına yatmadan uyumuyordu. Bunu en güvenli şekilde yapmaya çalışıyordum. Sırtı üstü yatırıyor ellerimi göğsüne koyuyordum. Birlikte uyurken diğer çocuğum ve kocam yanımıza gelmiyordu. Fern sekiz haftalıktı. Sabah emzirdikten sonra birlikte koltukta uyuduk. Uyandığımda bebeğim nefes almıyordu."

"İlk aklıma gelen şey, bebeğime benim bir şey yapmış olmamdı. Bebeğimi öldürmüş olmaktan başka bir şey düşünemiyordum. Fern'i alıp, çığlıklar içinde kocama koştum. Kocam suni teneffüs yapmaya başladı. Kurtulacak sandım. Çünkü yüzünün rengi yerine gelmişti. Ama Fern'i kurtaramadık. Yere yığıldım."

Dokuz ay sonra, savcılık raporunda doğum sırasında bebeğin beyninde hasar oluştuğu ve bu yüzden nefessiz kalmış olabileceği belirtildi. Bebeğin ölüm sertifikasına "birlikte uyumayla ilişkili, açıklanamayan ani ölüm" diye yazıldı.

 

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