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Politika

İLK AK PARTİ KONUŞACAK ANKARA (A.A)

31 Mayıs 2011 20:09

-İLK AK PARTİ KONUŞACAK ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - Siyasi partilerin radyo ve televizyonlardaki propaganda konuşmalarının sırası, YSK'da çekilen kurayla belirlendi. YSK Binası'nda yapılan kura çekimine, YSK üyeleri ve seçimde yer alacak 15 siyasi partinin temsilcileri katıldı. Kura çekimi sonucunda 5 Haziran'da yapılacak ilk propaganda konuşma sırası şöyle belirlendi: 1. AK Parti 2. BBP 3. Millet Partisi 4. Milliyetçi Muhafazakar Parti 5. Liberal Demokrat Parti 6. Türkiye Komünist Partisi 7. Hak ve Eşitlik Partisi 8. MHP 9. CHP 10. Demokrat Parti 11. HAS Parti 12. Saadet Partisi 13. Doğruyol Partisi  14. DSP 15. EMEP Siyasi partilerin 11 Haziran'da yapacakları ikinci propaganda konuşmalarının sırası ise şöyle: 1. DSP 2. AK Parti 3. Millet Partisi 4. EMEP 5. MHP 6. HAS Parti 7. Milliyetçi Muhafazakar Parti 8. Türkiye Komünist Partisi 9. Hak ve Eşitlik Partisi 10. BBP 11. demokrat parti 12. Saadet Partisi 13. DYP 14. CHP 15. Liberal Demokrat Parti. Siyasi partilerin temsilcilerinin propaganda konuşmaları için yaptığı kura çekiminde, CHP temsilcisinin 5 Haziran'da yapılacak propaganda konuşması sırası için çekilen kurada, birinci sırayı çektiğini söylemesinin ardından AK Parti temsilcisi de birinci sırayı çekti.  CHP'li temsilcinin kura kağıdındaki yazıyla yazılan ''dokuz'' sayısını görmeyip ''1. Konuşma Sırası'' yazısındaki bir sayısını konuşma sırası olarak algıladığı anlaşıldı. Bu arada Liberal Demokrat Parti temsilcisi oylamaya itiraz ederek, ''AK Parti oy pusulasında da burada da birinci çıkıyor. Partimize Amerika'dan telefon geldi. Kutuların içindeki sayılar X ışınlarıyla görülüyormuş. Adil bir kura çekimi istiyoruz, yeniden kura çekimine başlansın'' dedi. YSK Başkanı Ali Em, CHP ve AK Parti temsilcilerine kura çekiminin yeniden yapılmasını isteyip istemediklerini sordu. CHP ve AK Partili temsilcilerin istememesi üzerine kura çekimine devam edildi.

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