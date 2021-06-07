İlk 6 ayda Fiat Egea'ya yüzde 35, Renault Megane'a yüzde 21, Honda Civic'e yüzde 31 zam geldi

Otomotiv satışlarında kur etkisi günden güne artıyor. Her ay başı güncellenen sıfır otomobil piyasasında 2021’in ilk 6 ayında fiyatlar yüzde 35 artışla zirveyi görürken, en çok satılan ilk 10 modelde ise ortalama artış yüzde 19 oldu. Artan fiyatla matrahında etkisiyle vergi dilimi bir üste dilime geçerek ÖTV yükü binen otomobillerde vatandaşların tercihi ise düşük hacimli ve ucuz araçlar oldu.

Yeni Şafak’ın haberine göre Haziran başı itibariyle listeler silbaştan yenilendi. 2021 yılında en çok satılan ilk 10 modele bakıldığında kur ve vergi yansımalarının etkisi görüldü. Türkiye’de en çok satılan ilk 10 modele bakıldığında şu şekilde yer alıyor; Fiat Egea, Toyota Corolla, Renault Megane, Renault Clio, Honda Civic, Volkswagen Passat, Dacia Duster, Fiat Egea Cross, Volkswagen Polo ve Hyundai i20. Sadece en fazla satılan bu 10 modele bakıldığında Ocak-Haziran 2021 döneminde ortalama fiyat farkının yaklaşık 37 bin lira olduğu görülüyor. Bu da ortalama yüzde 19’luk artışı ortaya koyuyor.

Egea'ya yüzde 35 zam

Satışta lider 10 otomobil arasında ilk 6 ayda fiyatlar en fazla yüzde 35 artarken bazılarında ise yüzde 8’lik artış görüldü. Satışta lider Fiat Egea Ocak 2021’den bu yana yüzde 35’lik fiyat artışı yaşadı. Satışlarda listeye 5’inci sıradan giren Honda Civic de fiyat artışı yüzde 31’i buldu. Renault Megane da yüzde 21’lik artış görülürken, Fiat Egea Cross’un fiyatı lansmandan bu yana yüzde 19 arttı. Volkswagen Polo yüzde 19, Passat fiyatı ise yüzde 17 arttı. Renault Clio’nun fiyatı yüzde 16 yükselirken, Toyota Corolla ve Hyundai i20’de de yüzde 8’lik fiyat farkı oldu.