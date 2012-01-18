-İlk 5 madde kabul edildi TBMM (A.A) - 18.01.2012 - TBMM Genel Kurulunda, ''temel yasa'' olarak görüşülen Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı'nın Birinci Bölümü'ndeki ilk 5 madde kabul edildi. Genel Kurulda, MHP'nin verdiği değişiklik önergesi üzerine söz alan MHP Tokat Milletvekili Reşat Doğru, tasarıda halkın kabul ettiği bir düzenlemenin halkın vekilleri tarafından değiştirildiğini savunarak, bunun bir nezaketsizlik olduğunu ileri sürdü. Doğru, ''Bu, milli iradeye emrivaki yapmak, halkı yanıltmaktır'' dedi. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, tasarıda Cumhurbaşkanı görev süresine ilişkin düzenlemenin AK Parti'nin kendi iç meselesi olduğunu iddia ederek, ''Partinizin iç çekişmelerine yüce Meclisi alet etmeyin'' diye konuştu. Genel Kurulda tasarının ilk 5 maddesi kabul edildi. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, çalışma süresinin tamamlanması nedeniyle yarın saat 13.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.