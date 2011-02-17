-İLK 3D FİLMİ NAZİLER DÖNEMİNDE ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Almanya'nın başkenti Berlin'deki Federal Arşivlerde rastlantı eseri bulunan 30'ar dakikalık iki kısa film, 3D teknolojisinin ilk kez Nazi döneminde kullandığını ortaya koydu. Variety'de yayımlanan habere göre, 1936 yılında çekilmiş bu iki siyah beyaz film, Nazilerin 3D teknolojisinde Hollywood'u 16 yıl kadar geride bıraktığının birer delili. Avustralyalı yönetmen Philippe Mora, 3D filmleri, "3. Reich'ta Sinema" projesi çerçevesinde yaptığı araştırma sırasında buldu. Özel bir prizma yöntemiyle 3 boyutlu olarak çekilen filmlerin kalitesinin "mükemmel" olduğunu belirten Mora, Nazilerin her şeyi kaydetmek konusunda saplantılı olduğunu ve her bir görüntünün kontrol edildiğini söyleyerek, bunun, ülkenin ve halkın kontrolünü ele geçirme yöntemlerinin bir parçası olduğunun altını çizdi. Filmlerin, dönemin propaganda bakanı Joseph Goebbels'ın bakanlığı için bağımsız bir film stüdyosu tarafından çekildiğini belirten Mora, filmin "stereoskopik film" kategorisinde arşivlendiğini, ancak onların gerçek 3 boyutlu film olduğunun düşünülmediği için dikkat çekmediğini kaydetti. Mora, başka 3 boyutlu filmlerin de olabileceğini söyledi.