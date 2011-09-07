-İlk 100'ün vergi borcu 11,1 milyar lira ANKARA (A.A) - 07.09.2011 - Devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan 5 bin 779 kişi ve kuruluş bulunuyor. Listede sadece ilk 100'de yer alan kişi ve kuruluşların borcu ve cezası 11,1 milyar lirayı aşıyor. Gelir İdaresi Başkanlığının verilerine göre, 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle 1 milyon lirayı aşan vergi ve cezalar listesinin başında 659 milyar 350 milyon 476 lira ile İmar Bankası eski Genel Müdürü Hilmi Başaran bulunuyor. Bunu, ayrı ayrı 497 milyon 958 bin 913 liralık borç ile Mustafa Akar, Bahattin Uzan ve Yeşim Öztürk izliyor. Sıralamada daha İmar Bankası Offshore Ltd ile bankanın diğer şubelerine ait vergi borçları bulunuyor. Öte yandan, 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan kişiler arasında Varlık Barışı uygulamasının ünlü ismi Ali Türkan 160,2 milyon liralık borç ile yerini alıyor. Kepez Elektrik A.Ş'nin de 124,8 milyon liralık vergi borcu listede yer alıyor. Listede Bahattin Uzan, Kemal Uzan, Yavuz Uzan, Korkmaz Yiğit, Erol Aksoy'un yanı sıra çok sayıda petrol, tekstil, inşaat, medya ve turizm şirketi de görülüyor. Listede ilk 100'de yer alan kişi ve kuruluşların toplam vergi borcu ve cezalarının tutarı 11 milyar 145 milyon 631 bin 349,42 TL düzeyinde. Gelir İdaresi Başkanlığının listesinde çok sayıda spor kulübü de yer alıyor. Buna göre, Adana Spor Faaliyetleri A.Ş'nin 6 milyon 301 bin 355 lira, Vanspor Tesis İşletmeleri Ticaret A.Ş'nin 5 milyon 366 bin 806 lira, Malatya Spor Kulubünün 4 milyon 493 bin 999 lira, Erzurum Spor Klubü Başkanlığının 2 milyon 187 bin 853, Yenibosna Spor Klubü Derneği 1 milyon 606 bin 368 lira, Kartal Spor Kulubü Derneği'nin de 1 milyon 28 bin 909 liralık borcu bulunuyor. Diğer yandan, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün yaklaşık 12 milyon liralık, Köy-Tür Ege Entegre Tavukçuluk Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yaklaşık 10 milyon liralık, Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda San. ve Tic A.Ş'nin 2 milyon 878 bin 672 lira, Mudurnu Tavukçuluk'un 1 milyon 594 bin 149 lira borcu bulunuyor. Listede borçlu kuruluşlar arasında belediyeler ve bağlı işletmeler de dikkati çekiyor. Listede 15'inci sırada yer alan Marmaris Belediyesi, Armutalan Belediyesi, İçmeler Belediyesi ve Beldibi Belediyesinin üyesi olduğu Marmaris Çevre Koruma Altyapı Tesislerini Yapma ve İşletme Birliğinin (T.C Mariç-Belbir Mar Maris) borcu 173 milyon 423 bin 582,96 lira olarak hesaplanırken, belediyeler arasında 54,8 milyon liralık borçla Şanlıurfa Belediye Başkanlığı (68'inci sırada) başı çekiyor.