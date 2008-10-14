T24 LogoT24 Logo
Politika

Ilısu Barajı'na teröristler karşı

Ilısu Barajı'nı eleştirenlerin "terör yanlısı" olduğunu öne süren Erdoğan, "Denize nazır bir Hasankeyf yapıyoruz" dedi.

14 Ekim 2008 03:00

Başbakan Tayyip Erdoğan bugünkü grup toplantısında, yapımına bir süre önce başlanan Ilısu Barajı'na da değindi. Erdoğan, terör örgütü yanlılarının 'Hasankeyf'in kültürel-tarihsel dokusu tahrip ediliyor' iddiası ile, Ilısu Barajı'nı istismar ettiklerini iddia  etti.

Erdoğan şu şekilde devam etti: 
    
'Batman Hasankeyf'te Ilısu barajını yapıyoruz. Terör örgütü barajı istemiyor. Acaba niçin terör   örgütü barajı istemez? Özellikle Güneydoğu halkına sesleniyorum Efendim Hasankeyf sular altında kalıyor. İlçe baraja nazır bakacak. Efendim tarih yok ediliyor yalan söylüyorlar. Tarihi eserleri bir taraftan başka tarafa nakletmek zor değil. Bunu sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar'

Erdoğan ayrıca, baraj yapımı nedeniyle evleri istimlak edilen Hasankeyflilere TOKİ tarafından baraja nazır konutlar yapılacağını belirtti.

Birçok kültüre ev sahipliği yapan Hasankeyf bölgesinde yapımına başlanan Ilısu Barajı, Doğa Derneği gibi ulusal ölçekli bir çok sivil toplum örgütünün tepkisini çekmişti.

Doğa Derneği Hasankeyf Deklarasyonu


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24