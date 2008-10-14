Ilısu Barajı'na teröristler karşı

Başbakan Tayyip Erdoğan bugünkü grup toplantısında, yapımına bir süre önce başlanan Ilısu Barajı'na da değindi. Erdoğan, terör örgütü yanlılarının 'Hasankeyf'in kültürel-tarihsel dokusu tahrip ediliyor' iddiası ile, Ilısu Barajı'nı istismar ettiklerini iddia etti.



Erdoğan şu şekilde devam etti:



'Batman Hasankeyf'te Ilısu barajını yapıyoruz. Terör örgütü barajı istemiyor. Acaba niçin terör örgütü barajı istemez? Özellikle Güneydoğu halkına sesleniyorum Efendim Hasankeyf sular altında kalıyor. İlçe baraja nazır bakacak. Efendim tarih yok ediliyor yalan söylüyorlar. Tarihi eserleri bir taraftan başka tarafa nakletmek zor değil. Bunu sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar'



Erdoğan ayrıca, baraj yapımı nedeniyle evleri istimlak edilen Hasankeyflilere TOKİ tarafından baraja nazır konutlar yapılacağını belirtti.



Birçok kültüre ev sahipliği yapan Hasankeyf bölgesinde yapımına başlanan Ilısu Barajı, Doğa Derneği gibi ulusal ölçekli bir çok sivil toplum örgütünün tepkisini çekmişti.



Doğa Derneği Hasankeyf Deklarasyonu





