-ILISU BARAJI 2014'E BİTECEK ILISU (A.A) - 31.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Barajı'nın yapımıyla ilgili olarak, ''Ilısu Barajımızın inşallah 2014 yılının ilk yarısında kazasız belasız tamamlanmasını diliyorum'' dedi. Erdoğan, Mardin'de Ilısu köyü konutlarının anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, bu köyün, Ilısu Barajı ile birlikte dünyada tanıtım prospektüslerinde, CD'lerinde yerini alacağını ve internet sitelerine gireceğini belirterek, ''Hasankeyf de girecek. Bakacaksınız ki dünyanın bir ucundan buraya artık turistler gelmeye başlayacak. Burası denize nazır bir Ilısu köyü olacak. Hasankeyf denize nazır bir ilçe haline gelecek'' şeklinde konuştu. Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bakın ben size hayal anlatmıyorum, uygulamayı anlatıyorum. Müteahhitlerimiz burada. Çünkü fazla zamana tahammülümüz yok, değil mi? Zamanla yarışıyoruz. Bu kitapta biliyorsunuz doğu-batı yok, kuzey-güney yok. 780 bin kilometrekarelik vatan toprakları var. 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarının tamamını ihya edeceğiz. Şimdi helikopterden bakıyorum, buralar yemyeşil olacak ama diğer taraflar kupkuru. Neden? Şimdi soruyorum ben kardeşlerime, her tarafı birlikte abat edeceğiz. Abad etmeye var mıyız? Mesele bu. Bu ülkenin heyecanına, bu ülkenin birlikteliğine, beraberliğine, bütünlüğüne inanıyorsak bu ülkede 73 milyon beraber ayağa kalkarız. 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarını beraber ihya ederiz.'' Baraj yapımını gerçekleştiren firmaların temsilcilerinden Nurettin Çarmıklı'dan barajın tamamlanma tarihinin 2016 yılı olduğunu öğrenen Erdoğan, ''Ilısu Baraj projesinin tamamlanması için hedeflenen tarih 2016. Bu bana çok uzun bir süre geldi. Bu benim milletime yakışmaz. Biz çok daha kısa zamanda bunu bitirmemiz lazım. Onun için Ilısu Barajı ile alakalı olarak şimdi Nurettin Bey'e soruyorum ve diyorum ki; bunu ne kadar daha biz şöyle geri çekeriz, ne kadar daha kısa zamanda bunu bitiririz'' dedi. Bunun üzerine Çarmıklı, ''Başbakanım bu bizim için bir emirdir, dediğiniz tarihte bitirmeye çalışacağız'' şeklinde konuştu. Diğer firma temsilcisi Mehmet Cengiz ise ''Biz emri aldık Başbakanım, Allah nasip ederse 2014 yılında teslim edeceğiz'' diye konuştu. Erdoğan da ''Şimdi Nurettin Bey 'Ne zaman dersiniz', Mehmet Bey ise '2014 yılı' diyor. Şöyle yapalım 2014'ün ilk yarısında en geç bitmek üzere olsun. Ilısu Barajımızın inşallah 2014 yılının ilk yarısında kazasız belasız tamamlanmasını diliyorum'' şeklinde konuştu. Daha sonra yapımı tamamlanan konutlardan 10'unun hak sahibini eşleri ile sahneye davet eden Erdoğan, evlerin anahtarlarını kadınlara teslim etti. Hak sahiplerinden Yusuf Çelik'in sigara içtiğini öğrenen Erdoğan, Çelik'ten sigarayı bırakma sözü vermesini istedi. Bunun üzerine Çelik, ''Başbakanım madem istemiyorsunuz ben de artık içmiyorum'' dedi. Törenin ardından Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler köy evini gezerek, buradaki takı kursunu ziyaret etti. Kursiyerler Başbakan Erdoğan'a tespih, eşi Emine Erdoğan için yazma, kızı Sümeyye Erdoğan için ise baskılı örtü hediye ettiler. Köy camisini de gezen Başbakan Erdoğan, cami bahçesine çam ağacı dikti. Tören alanında Başbakan Erdoğan'ı karşılayanlar arasında ''Dünyanın En Uzun Adamı'' unvanını 246.5 santimetre boyuyla kazanan Mardinli Sultan Kösen de bulundu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı tören boyunca vatandaşlar Erdoğan'ın konuşması sık sık ''Türkiye, Dargeçit, Şırnak, Batman, Cizre seninle gurur duyuyor'' sloganları ile kesti.