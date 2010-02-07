İlişkiye girmeyen kocaya tazminat

T24 - Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, açılan bir boşanma davasında, fiziksel bir kusuru bulunmamasına rağmen eşiyle cinsel ilişkiye giremeyen kocayı tazminat ödemeye mahkum etti.





Yargıtay’ın emsal niteliğindeki karara konu davayı, kocasından şikayetçi olan kadın açtı. Davacı kadın, eşinden boşanmak istediğini, aynı zamanda kocasının boşanmada kusurlu taraf olduğu için tazminat ödemesi gerektiğini mahkemeye bildirdi. Kadın, kendisinin cinsel ilişkiden kaçmadığını, kocasının ise fiziksel bir kusuru olmamasına rağmen cinsel ilişkiye giremediğini öne sürdü. Çiftin boşanmasına karar veren yerel mahkeme ise kocanın tazminat ödemesine gerek olmadığına hükmetti.



Davacı kadın, kararı temyiz etti. Milliyet'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma kararını yerinde bulurken, yerel mahkemenin tazminat ödenmesine gerek olmadığı yönündeki kararını bozdu. Kararda, kadının cinsel ilişkiden kaçtığına yönelik bir delil bulunmadığı, boşanmaya neden olan olaylarda, fiziksel rahatsızlığı bulunmamasına rağmen cinsel ilişkiyi gerçekleştiremeyen kocanın tam kusurlu olduğu vurgulandı. Medeni Kanun’a göre, boşanmada kusursuz ya da daha az kusurlu tarafından, tam kusurlu taraftan tazminat isteyebileceği anımsatıldı.



Boşanma nedeniyle, kusursuz eşin, kusurlu eşin maddi desteğinden yoksun hale geldiğinin belirtildiği kararda, bu nedenle davalı kocanın eşine tazminat ödemesi gerektiği kaydedildi. Medeni Kanun’a göre, kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın da kusurlu taraftan tazminat alma hakkının bulunduğu kaydedildi. Kocanın durumu, kadının kişilik haklarına saldırı kapsamında değerlendirildi. Yargıtay, bu gerekçeyle, erkeğin, ayrıca tazminat da ödemesi gerektiğine hükmetti.









