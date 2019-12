İlişkiye girmeyen eşini sokağa çıkarıp dövdü

Adana'da 45 yaşındaki Mehmet C., iddiaya göre cinsel ilişkiyi kabul etmeyen eşi 42 yaşındaki B.C.'yi gece yarası evden çıkararak sokak ortasında dövdü. Alkollü koca gözaltına alınırken, eşi hastanede tedavi edildi.



Uzun süredir işsiz olan Mehmet C., dün akşam evinde alkol aldı. Saat 01.00 sıralarında yatak odasına geçen Mehmet C., iddiaya göre bu sırada uyuyan eşiyle ilişkiye girmek istedi. Uyanan eşinin karşı çıkması üzerine sinirlenen Mehmet C., B.C.'yi evden çıkarıp, sokak ortasında dövmeye başladı.



Aldığı yumruk darbeleriyle yere düşen kadının çığlığına uyanan komşularının haber vermesiyle gelen polis, öfkeli ve alkollü kocayı gözaltına aldı. Yarı baygın haldeki kadına yardım için sağlık ekibine bilgi verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis sağlık ekipleri, kadını ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne götürdü.



Eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını öne süren B.C., ``Beni yine dövdü'' dedi. Hastanenin acil servisinde tedavisi yapılan B.C.'nin vücudunda yediği dayağın etkisiyle morarmalar meydana geldi. İfadesinde eşinin gece cinsel ilişki isteğine karşı çıktığı kendisini dövdüğünü söylediği öğrenilen kadının, daha önce de Akıncılar Polis Merkezi'ne eşinden dayak yediğine dair şikayet dilekçesi verdiği anlaşıldı. Mehmet C., sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.