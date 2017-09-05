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İlişkiye girdiği travestinin evinde öldü, polis haberi ailesine veremedi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 39 yaşındaki Ayhan A

05 Eylül 2017 16:37

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 39 yaşındaki Ayhan A., para karşılığı birlikte olduğu travestinin evinde fenalaşarak öldü. Ayhan A.\'nın çalan telefonunu açan komiser, babasına kötü haberi veremedi.
Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Deniz Mahallesi, 122 Sokak\'taki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Kent merkezindeki bir su dağıtım firmasında işçi olarak çalışan evli ve bir çocuk babası Ayhan A., sabaha karşı \'Yıldız\' takma adını kullanan travesti A.K. ile birlikte olmak için anlaştı. Eve gelen Ayhan A. ve A.K., iddiaya göre birlikte alkol ve uyuşturucu hap aldı. Ayhan A. ve A.K. birlikte olduktan sonra uyudu. Travesti A.K. saat 10.00 sıralarında uyandı Ayhan A.\'yı uyandırmak istedi. Ayhan A.\'nın hareketsiz olduğunu gören A.K., durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri, Ayhan A.\'nın öldüğü belirledi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri evde kapsamlı inceleme yaptı.
Ayhan A.\'nın çalan telefonunu açan komiser, telefondaki kişinin Korkuteli İlçesi\'nden arayan babası olduğunu öğrenince oğlunun öldüğünü söyleyemedi. Komiser, “Antalya merkeze gelebilir misiniz? Hastaneye gelin bir görüşelim. Birazcık durumu kötü. Gelmeniz gerekiyor, biraz rahatsız. Kendisi şu an konuşacak durumda değil. Ortağı ile görüşeyim. Eşi de bizi bir arasın\" dedi.
Travesti A.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Ayhan A\'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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