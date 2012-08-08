İlişkisi olmayan astrolog düğün hazırlıklarını tamamladı

Avustralyalı astrolog Anita Chakra Butty, henüz bir ilişkisi bile olmamasına rağmen planladığı düğününün ödemesini yaptı. Gelinliğini de satın alan Butty, müstakbel eşiyle ekim ya da kasım ayında tanışacağına inanıyor.

Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan 42 yaşındaki astrolog Anita Chakra Butty, önümüzdeki nisan ayında yapacağı düğünün ödemesini yaptı. Ekim ya da kasım ayında hayatının erkeğini bulacağına inanan Butty, damatla tanışmadan gelinliğini satın aldı, çiçekçiyle ve barbekü partisinin yapılacağı yer ile anlaştı.

8 yıl boyunca risk yöneticisi olarak çalışan Butty, İngiltere’deki ailesini ve arkadaşlarını da bu özel gününe şimdiden davet etti.

Butty, MailOnline’ a yaptığı açıklamada; “Tanıştığımızda ne kadar eğlenceli ve cömert biri olduğumu anlayacak bu nedenle birazcık çılgın olmamı umursamayacaktır” dedi.

Damadı bulacağından emin olan Anita Chakra Butty, arkadaşının düğünüyle çakışmaması için düğününü ertelemesini rica etti.

Butty’ye inanıp, onu desteklemesi gerektiğine inanan arkadaşı damatsız düğün için kendi düğününü erteledi.