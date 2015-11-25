İlişkinizdeki şiddet potansiyelinin farkında mısınız?

Mor Çatı gönüllüsü, psikolog Feride Yıldırım Güneri, bir ilişkide şiddetin alarmını sıraladı.

Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Bianet bugüne özel hazırladığı dosyada bir ilişkide şiddetin sinyallerini ele aldı.

Bianet'ten Çiçek Tahaoğlu'nun haberine göre, “Şiddet sizden kaynaklanmadığı için siz durduramazsınız. Durdurmaya çalışarak vakit harcamayın. Şiddet bir ilişkinin başında varsa, katlanarak devam eder. Ne kadar erken o ilişkiden çıkarsanız, ilişkiden çıkmak o kadar kolay olur” diyen Güneri, erkek şiddetinin alarm işaretlerini de sıraladı.

Eğer aşağıdakilerden birkaçını deneyimliyorsanız, ilişkinizde şiddet yaşıyor veya yaşayacak olabilirsiniz:

Patolojik kıskançlık:

Kıskançlık olağan bir durum, belki her ilişkide vardır ama sağlıklı bir dozda vardır. Kısıtlamalara yol açtığında ve hayali (görüşmediğiniz biriyle sevgili olduğunuzdan şüphelenilmesi gibi) olduğunda, bu patolojik bir kıskançlık oluyor ve şiddetle çok bağlantılı bir durum.

Olayların sorumluluğunu üstlenmemek:

Şiddeti uygulayan kişi olayın sorumluluğunu hep şiddet uyguladığı kişiye atar. Hep o mağdurdur. Annesi onu anlamadı, patronu onu anlamadı vs. “Senin yüzünden ben böyleyim”, “Sen beni ne hale getirdin?”, “Sen beni insanlıktan çıkarttın”, “Sen beni kadına vuran bir adam haline getirdin” gibi argümanları satmaya çalışır ve buna inanır.

Duyguların sorumluluğu üstlenmemek:

“Sen beni kızdırıyorsun, sen beni delirtiyorsun” gibi sözler söyler.

Çok kesin, katı kadın-erkek rolleri ayrımı:

“Kadınlar şöyle yapar, erkekler böyle yapar” gibi kesin ve katı ayrımlar yapar.

Geçmiş ilişkilerinde şiddet uygulamış olmak

Önceki ilişkilerinden olumsuz ve hep onları suçlayarak bahsetmek:

Şiddet uygulayan erkekler bunu “Ama o kadın şöyleydi, böyleydi” diyerek meşrulaştırmaya çalışır ama durumsal şiddet diye bir şey yoktur. Bir kadına vuruyorsanız, başka kadına da vurursunuz.

Hayvanlara şiddet uygulamak

İkili kişilik:

Partneriniz, Jekyll ve Hyde gibi, sizinle birebir ilişkisinde bir çok iyi, bir çok kötü oluyorsa, ilişkiniz siyah ve beyazlardan oluşuyorsa dikkat edin.

Sınırlarınıza, özelinize saygı duymamak:

Cep telefonunuzu izinsiz karıştırmak, şifrelerinizi istemek, olur olmaz zamanlarda sizi aramak, işyerinize gelmek gibi davranışlar sınırlarınızın ihlalidir. Şiddet uygulayanın bilinçaltında “Bu kişi benim bir uzantım, bir eşyam” algısı var. Sizi ayrı bir birey gibi görüyormuş gibi yapsa da görmüyor ve sizin onun ihtiyaçlarını karşılamak için orada olduğunuzu düşündüğü için canı sizi gece 3’te aramak isterse, arar.

Eşyalarınıza zarar vermek:

Kapı tekmelemek, cam kırmak, eşyaları fırlatmak.

Cinsellik sırasında zor kullanma ya da şiddet içeren fanteziler

Denetleyici ve kısıtlayıcı davranışlar:

“Neredesin”, “Kiminlesin”, “Gidince haber ver”, “Olduğun yerden fotoğraf yolla”, “Onu giyme” gibi kısıtlamalar.

İzole etmeye çalışmak:

“Arkadaşlarınla görüşme”, “O seni kıskanıyor, görüşme”, “İlişkimizi çekemiyorlar”, “Onlar feminist, seni dolduruyorlar” gibi telkinler.

Korku:

Sağlıklı bir ilişkide beraber olduğunuz kişiden korkmazsınız.