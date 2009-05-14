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İlişkimize mektupla heyecan katıyorum

Ebru Şallı "İlişkiyi ayakta tutmak, heyecan vermek adına jestler çok önemli" dedi.

14 Mayıs 2009 03:00



Ebru Şallı "İlişkiyi ayakta tutmak, heyecan vermek adına jestler çok önemli" dedi.

Ebru Şallı, eşi Harun Tan'la 13 Ağustos 1999'da tanıştıklarını hatırlatarak, "Her ayın 13'ünde Harun'a düzenli olarak mektup yazıyorum. İlişkiyi ayakta tutmak, heyecan vermek adına bu tür jestler çok önemli" dedi.

Yastığının altına

Güneri Cıvaoğlu'nun programına konuk olan Şallı, eşi Harun Tan'a ilginç sürprizler yaptığını belirterek, "Mektup yazmayı çok severim ben. Eskide kalan bir şey ama mektubun çok duygusal ve dokunaklı bir yönü vardır. Eşime mektup yazıp yastığının altına ya da tenis çantasına atarım" şeklinde konuştu.

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