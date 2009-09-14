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İlişkilerini gözden geçiriyorlar

Buket Saygı sevgilisi Murat Koyuncuoğlu ile birlikte aşk tatili yapıyor.

14 Eylül 2009 03:00

Şarkıcı Çelik’ten boşandıktan sonra aradığı mutluluğu Hollanda’da yaşayan sevgilisi Murat Koyuncuoğlu’nda bulan Buket Saygı, deyim yerindeyse gününü gün ediyor.

Birlikte tatile çıkan çift, Amerika’nın Las Vegas şehrinden, New York’a helikopterle geçti. Saygı’nın kıskançlık krizleri yüzünden sık sık kavga eden çiftin, ilişkilerini gözden geçirmek için bu tatile çıktıkları konuşuluyor. Öte yandan tatil boyunca sürekli partilere katılıp çılgınca eğlenen ikilinin, sarmaş dolaş fotoğrafları dikkat çekiyor.

 

 


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