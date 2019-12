'İlişkileri bozan kadın değilim'

Ceyda kötü değil, düşüncesiz biri

Anadolu’ya kitap yardımı yapılmasını hedefleyen “Oku, Okut” projesi için kolları sıvayan oyuncu, hem bu yeni oluşuma hem de “ilişkileri bitiren kadın” suçlamalarına dair sorularımızı yanıtladı.Çok hızlı bir çağda yaşamaya başladık. Eskiden internet hayatımızda yoktu, insanların dünyalarını geliştirmek adına tek şansları kitap okumaktı. Fakat artık kitap okuma alışkanlığı neredeyse hiç kalmadı. Diğer yandan Anadolu’da kitap bekleyen, kitaba aç bir kitle var. ınternetten bihaberler ve dünyaya açılmak için tek şansları kitap. Böyle bir imkanları ise yok. Biz de “Oku, Okut” şeklinde bir kampanya yapmaya karar verdik. Çevremizdekilere söyledik, bize verilen kitapları ülkenin çeşitli yerlerindeki okullara ulaştıracağız.Benim çok katı bir ailem vardı. Annem Almanca öğretmeni, babamsa askerdi. Bizim evdeki disiplini sanırım askere gidenler bile yaşamamıştır. Benim o katı disiplinden kurtulmamın bir yolu da kendimi kitap okumaya vermekti. Çocukluk hayalim ise oyuncu olmaktı.Başarılı olacağını tahmin etmiştim, ama boyutunu düşünememiştim.Çok mutluyum ve çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çok iyi bir ekibiz, aile gibiyiz.Sonuna kadar arkasındayım Ceyda’nın. Bir kere kötü bir karakter değil o. Sadece düşüncesiz bir kadın.12 yaşındayken bir film izledim. Kız aktris olmak istediği için evden kaçıp, gemiye gizlice binerek Amerika’ya gidiyordu. Hemen kendimi özdeşleştirdim onunla. Çok yakın bir kız arkadaşımla karar verdik, “Biz gideceğiz” dedik. O kadar inanıyordum ki başaracağıma. Ancak daha evden çıkamadan yakalandım! Arkadaşım gece 03.00’te benim pencereme taş attı. Heyecanla bavulları dolaptan çıkarttım. Babam uyandı! Bir temiz sopa yedim.Çok zorluk çektim.Aileme rest çekmiştim. Babam uzun süre konuşmadı benimle hatta... Üniversite için geldim İstanbul’a ama asıl amacım oyunculuktu. Bunu bildikleri için de izin vermiyorlardı. Çok parasızlık çektim. Pes edip dönmem gerekirdi aslında ama oyuncu olmayı o kadar çok istiyordum ki...Öyle... Hiçbir şey sizi yıkamıyor. Ben şu an yerle bir olsam, her şeye sıfırdan başlayıp yeniden başarırım.Evet, öyle bir durum var biraz... Benim bir ilişkiye girmem kolay değildir. Bunun nedeni sadece korku! Ben korktuğum için bir ilişkiye başlayamıyorum. İçimde incinmiş küçük bir kız var çünkü. Terk edilmekten ve acı çekmekten korkuyor.Bir sabah uyandım, hakkında öyle bir haber gördüm. ıki ayrı insanın adı geçiyordu haberde... Özellikle bir tanesiyle hiç alakam yok. Tanımıyordum bile doğru düzgün.Sanırım dizide canlandırdığım karakter ile gerçek beni karıştırıyorlar. “Yine” ne demek! Ben ilişkileri bozan bir kadın değilim. Emre Kınay benim arkadaşımdı. Grup halinde bir yerlere gittik. İnsanlar “Bunların arasında bir şey mi var acaba” demiş olabilir. Hepsi bu...2005’te Tempo’ya verdiğim bir röportajdı o. “Geniş Zamanlar” adlı diziyi çekiyorduk. Zuhal Olcay evliydi dizide ve ben onun eşiyle aşk yaşıyordum. “Hiç böyle bir şey yaşadınız mı?” diye sordular röportajda. Ben de “Yıllar evvel böyle bir hissim oldu ama o benim arkadaşımdı. Hislerimden hiç haberi olmadı” dedim. Birden o olay sanki sette yaşanmış ve o arkadaşım da oyuncuymuş gibi bir hava yaratıldı. Son bir yılda iyice magazin tecrübesi kazandım, her işin bir bedeli varmış.Son 1,5 yıldır görmüyorum ama öncesinde çok tepki aldım. Mesela kolum kırılmıştı, o halde bir programa katıldım. ızleyicinin biri “Allah’ın sopası yok” diye bağırdı.Dizide herkesin bir görevi var, herhangi bir kıskançlık söz konusu değil. Zaten sahnemin çok olması da önemli değil, önemli olan akılda kalıcı ve vurucu sahnelerimin olması. Benimkisi çok büyük olmasa da etkileyici bir karakter.Kampanya adresi: “Oku, Okut” kampanyası çerçevesinde Anadolu’ya gönderilecek olan kitapların toplanacağı adres, N1 Organizasyon’un Kırtasiyeci sok. No: 15/8 Altıyol Kadıköy / İstanbul’daki ofisi... Ayrıntılı bilgi (0216) 336 69 90 ve 336 60 26 numaralı telefonlarından alınabiliyor.