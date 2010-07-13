İlişkilere 3. kişiler karıştı

T24- İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre; yaklaşık 5 milyon İngiliz çiftin ilişkilerine bir üçüncü dahil olmuş durumda. Bu üçüncü kişilerin çoğu da ya iş arkadaşları ya da yakın arkadaş çevresi arasından...



3 bin kişi üzerinde yapılan araştırmanın ortaya çıkardığı bir başka sonuç ise her 4 kişiden birisinin ilişkisinden tam anlamıyla memnun olmadığı! Şu anda ilişkisinin kendisini tam anlamıyla mutlu ettiğini söyleyen kişilerin yarısından biraz fazlası da, daha önce başkalarına karşı romantik duygular beslemiş...



Ntv'de yer alan habere göre, partnerinden başka birine aşık olanların altıda biri ise, bu üçüncü kişiyle uzun dönemli bir ilişkiye başlıyor. Ancak bir başkasına aşık olma olayı genellikle bir ilişki boyunca sadece bir kere oluyor.



Ankete katılanların yüzde altısı uzun süredir devam eden ilişkisini sonlandırıp diğer adamla ya da kadınla birlikte olmak istiyor.





“İŞ ARKADAŞLARI, YAKIN ARKADAŞLAR VE ESKİ SEVGİLİLER TEHLİKELİ"





Anketi yapan OnePoll.com adlı internet sitesinin yetkilisi, araştırmaya yönelik şunları söylüyor:



“Araştırmamız, ne kadar çok insanın aldatmaya meyilli olduğunu gözler önüne seriyor. Mutlu bir ilişkide bile insanlar, çevresindeki karşı cinslere başka bir gözle bakabiliyor. Hatta bazıları, başkalarına karşı tutkuyla bağlanıyor.



Tutkularını kontrol edemeyenler ise; içinde bulundukları ilişki ya da evliliklerini sonlandırıyor. Özellikle iş arkadaşları, yakın arkadaşlar ve eski sevgililer ilişki için "tehlikeli insanlar" listesinde görülüyor.



ERKEKLER ALDATMAYA DAHA MEYİLLİ





Ankete katılan erkeklerin yüzde 22’si iki kadını sevdiğini söylerken kadınlarda bu oran yüzde 15. Ayrıca erkeklerin yüzde 29’u şu anda birlikte olduğu kadından ayrılmayı düşünürken kadınların da yüzde 19’u ilişkisini sonlandırma düşüncesinde.



Erkekler daha çok aldatır diye bir ön yargı var. Araştırmanın sonuçlarına baktığımızda ise bunun çok da yanlış olmadığını görüyoruz.”