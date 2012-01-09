-İlişkilerde ciddi hasar meydana getirebilir ANKARA (A.A) - 09.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da oylanacak Ermeni iddialarıyla ilgili tasarı konusunda, ''Bu süreç bu şekilde devam ederse bu tabii ki Fransa-Türkiye ilişkileri için ciddi hasarlar meydana getirebilir'' dedi. Başbakan Erdoğan ve Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg Başbakanlık Merkez Bina'da baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bir gazetecinin, ''Fransa Parlamentosunda oylanan ve sözde Ermeni iddialarını suç sayan yasa teklifinin 23 Ocak'ta senatoda görüşüleceği açıklandı. Daha önce yaptırımları açıklamıştınız, bundan sonraki süreçte yeni yaptırımlar söz konusu mu?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Şu anda tabii 23 Ocak'ta Fransa Senatosu'na bu konunun gelmesi beklenen bir şeydi. Tabii Türkiye olarak bizler açıkladığımız sekiz maddelik yaptırımımızı devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Ama bunun dışında da gerek Fransa'nın içinde buna karşı oluşan tepki devam ederken biz de tabii Fransa içindeki bu duruşu, özellikle de Sarkozy yönetiminin bu anlayışına karşı olan çevrelerle işbirliği halinde bunun parlamentolar tarafından değil, tarihçiler tarafından ele alınması gereken bir konu olduğunu, bugüne kadar söylediğimiz gibi yine onlara da anlatacağız. Ve bu konuyla ilgili hassasiyetimizi yine belirteceğiz. Çünkü bu tamamıyla mayıs ayında Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik atılmış bir adımdır. Orada 500 bin Ermeni varsa, 550 bin orada şu anda Türk var. Ama bütün bunların yanında da 6,5-7 milyon Türklerle işbirliği içinde olabilecek, buna inandığımız ve bizim bu tezimizi destekleyeceğine inandığımız kesimler de var. Şu anda bütün o tür sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğimizi sürdürüyoruz. Türkiye'de şu anda yatırımı olan ciddi Fransız kuruluşları var. Ve bu Fransız kuruluşları şu anda atılan bu adımlardan ciddi manada rahatsız. Ve bu kuruluşlar mektuplar yazdılar, tabii bu mektupların neticesi ne olur, ne olacak bunu bilemem. Ama biz şimdi Fransız iş adamlarıyla burada tekrar bir araya geleceğiz. Tekrar onlarla da konuşacağız. Ve senatoya özellikle bu hassasiyeti bildirmeleri noktasında kendilerine de hatırlatmada bulunacağız. çünkü bu problem ortak bir problemdir ve eğer bu süreç bu şekilde devam ederse bu tabii ki Fransa-Türkiye ilişkileri için ciddi hasarlar meydana getirebilir.'' -Maliki ile bir görüşmem olacak- Başbakan Erdoğan, ''Irak'taki mezhepsel gerilim konusunda görüşleriniz nelerdir?'' şeklindeki soruya şu yanıtı verdi: ''Irak'taki gelişmeleri tasvip etmemiz mümkün değil. Irak'ta da ne yazık ki şu anda mezhebi bir anlayış ortaya çıkarılmaya başlandı ve bu mezhepsel bakış, mezhepsel yaklaşım ne yazık ki Irak'ı adeta bir kan gölüne döndürmüş vaziyette. Gün geçmiyor ki Irak'tan bu tür haberler almayalım ve bunları bir defa tasvip etmek mümkün değil. Aynı iktidarın içerisinde kendi bakan arkadaşının konutuna, siz eğer tankın namlusunu doğrultursanız, onları bu şekilde tehdit ederseniz hiçbir zaman o toplumun içinde sağlıklı bir yaklaşım bulamazsınız. Nitekim şu anda yapılan budur. Bu yaklaşım tarzı aynı koalisyonun içinde olan, düşünebiliyor musunuz, Maliye Bakanı'na, Başbakan Yardımcısı'nın evinin önüne bu tür şeyler gelmesi, burada bir defa akla ziyan bir yaklaşımın olduğunu orta koymaktadır. Irak'ta sağlıklı bir yönetimden bahsetmek mümkün değil. Yarın, benim Sayın Başbakanla (Nuri El Maliki) bir görüşmem olacak. Bugün görüşme talebi bana ulaştırıldı, yarın için görüşebileceğimizi söyledim. Yarın kendileriyle görüşeceğim. Özellikle de Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı (Tarık) Haşimi ile ilgili attıkları adımı ve üzerinde düşündükleri konuları şahsen tanıdığım, bildiğim kadarıyla kabullenmemiz mümkün değil. Ve böyle bir yaklaşım içerisinde olunması hiç mümkün değil. Çünkü iki ay kadar önce yaptığımız görüşmede onun da aynı şekilde evinin önüne tanklar, toplar, zırhla araçlar getirmek suretiyle onu da tehdit etmişlerdi. Böyle bir durumla karşı karşıyaydı. Bu nasıl koalisyon ortaklığıdır. Nasıl bir hükümet etmedir, bunu anlamak mümkün değil. Haşimi'ye yapılan bu yaklaşımı da tasvip etmek mümkün değil.'' -''Burada (Irak'ta) demokratik sistem oturuncaya kadar kalmanızda fayda var demiştim''- Erdoğan, şunları kaydetti: ''Ve bütün bu süreç ABD'nin Irak'tan çıkması ile birlikte beklenen bir süreçti. ABD Irak'tan çıktı, hemen arefesinde ne yazık ki bu süreç başladı. Bunu ben Sayın Biden'e de söyledim. Daha önce Sayın Obama'ya da söyledim. Burada demokratik sistem oturuncaya kadar kalmanızda fayda var demiştim. Ama çıktıkları anda işte mevcut yapının ne kadar demokratik olduğu ortaya çıktı. Çünkü bunların demokrasiyi anlaması, bunların demokratik parlamenter sistemi anlaması veya bunu yaşamaya başlaması herhalde daha uzun yıllar alacak. Öyle görünüyor. Şu anda Irak'taki bu gelişim, yarın da görüşmelerimizi yapacağız, sağlıklı bir gelişme değil. Ama aynı şekilde bizim Irak'taki hassasiyetlerimiz de aynen Suriye gibidir. Orayı da biz duyarsız olmak suretiyle izleyemeyiz.''