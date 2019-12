İlişkide ne normal ne anormal?

Uzmanlar, partnerler tarafından kabul gören her türlü davranışın cinsellikte normal kabul edildiğini söylüyor. Ancak "Onun normaliyle sizin normaliniz çakışıyor mu?" İşte cevabı...



Aslında, bu hem çok karışık hem de bir o kadar kolay bir mesele. Özetle söylersek, aynı cinsel aktiviteyi paylaşan kişiler tarafından kabul edildiği sürece her türlü davranış normal kabul ediliyor...



Mit: Topuklu ayakkabı ilişkiye heyecan katar



Normal: Cinsel aktivite sırasında partnerinin uzun ince topuklu ayakkabı giymesini arzu eden erkek cinselliği oldukça tutkulu bir şekilde yaşayabilir. Bu durumdan şikâyetçi olmayan partner, bu aktiviteyi normal olarak tanımlayabiliyorken, 3. şahıslar tarafından anormal damgası yiyebilir.



Anormal: Bir cinsel aktivitenin anormal olarak tanımlanabilmesi için cinselliği paylaşan bireylerden birisinin yakınması gerekiyor. Örneğin, kadın zamanla ayakkabılar kadar çekici olmadığım düşünerek önce 'normal' olarak adlandırdığı aktiviteyi artık 'anormal' olarak değerlendirmeye başlayabilir.



Mit: Deri ceket giymek fetişistliği ifade eder.



Normal: Eşlerden biri, cinsellik esnasında, eşinin çıplak vücuduna deri bir ceket giymesini istiyor. Ancak deri ceket giyerse erekte olabiliyor. "Bir dakika, bu adam sadece bununla uyarılıyorsa 'fetişist' demektir" şeklinde yorumlayabiliriz. Ancak bu onun gerçekten anormal olduğunu göstermez. Bu çift, bu durumu normal kabul ederek cinsel hayatlarım rahatlıkla sürdürebilir.



Anormal: Şöyle bir sahne düşünün: Erkek, kadın ile yataktayken gidip dolapta deri ceketi aramaya başlıyor. Bulamıyor ve ereksiyonu tamamen kaybediyor. Kadın o an anlıyor ki, erkeği uyaran kendisi değil, deri ceket.



Mit: Seks oyuncakları erkeklere zevk verir



Normal: Erkek, eşine hediye aldığını söyleyip elindeki paketi açmasını söylüyor. Kadın paketi açıyor ama o da ne? İçinden çıkanlar lateks iç çamaşırları, dizinin üstüne kadar çıkan, uzun ince topuklu lateks çizme, maske ve bir de kamçı... Kadın bu durumu normal kabul ediyor. Eşi de kendisi de bu durumdan gayet keyif alıyor.



Anormal: Ancak kadın bu kıyafetleri giymeden eşiyle seks yapmak istediğinde, isteği geri çevriliyor ya da eşi erekte olamıyor. Kadın, eşini heyecanlandıran şeyin, kendisi değil de bu oyuncaklar olduğunu anlayınca, durumu 'anormal' olarak değerlendirmeye başlıyor ve rahatsızlık duyuyor.



Gerçek yatak odası öyküleri



4 çift farklı yatak odası öyküsü



Ünlü bir seks terapisti, dört çiftin yatak odası sorunlarından yola çıkarak ilişkilerini analiz ediyor. Aynı zamanda bu ilginç vakalar üzerinden bize de ders alınacak tavsiyelerde bulunuyor.



'İlişki monotonlaşıyor'' Çift: Seda ve Doğukan, 20'li yaşların sonlarındalar, birlikte yaşıyorlar. Seda ve Doğukan, beraberliklerinin başlarında neredeyse her yerde öpüşüp sevişiyorlardı. Ancak, ilişkilerinin onuncu ayında birlikte yaşamaya karar verdiklerinde enerjileri yön değiştirdi. Seda, her zaman yenilik peşinde koşup daha deneysel ve maceracı bir seks arayışındayken, Doğukan, yalnızca Seda'ya sarılıp uyumaktan ve haftada bir iki kez seks yapmaktan memnun oluyordu. Sonunda Seda kendisini huzursuz ve sıkılmış hissetti. Doğukan ise bu durum karşısında, seksi bir baskı unsuru olarak görmeye başladı.



Tavsiye: Ortak bir noktada buluşun



Eğer bir çift seksüel uyumsuzluk yaşıyorsa, her ikisinin de kendilerini rahat hissedebilecekleri ortak bir nokta aranmalı. Çiftin yapması gereken, paylaşabilecekleri ve sonunda ikisinin de tatmin olduğu fantezileri bulmak. İkisinin de memnun kalacağı fantezileri birbirlerine açıkça söyleyip duruma ortak bir çözüm bulmaları gerekiyor. Böylece çift yatak odalarındaki heyecanı tekrar keşfedebilir.



Onun işte de bir kocası var



Çift: Simge ve Arda, 40İı yaşların başındalar, evliler. Gün geçtikçe, işte tanıştıkları erkeklerle yakın arkadaş olan kadınların sayısı çoğalıyor. Bu durum kadınlara keyif verirken, gerçek aşklarına harcamaları gereken enerjiden çalıyor. Bu vakada, Simge, iş yerindeki bir meslektaşıyla (Kerem) flörtöz bir arkadaşlık ilişkisi yaşar ve giderek Arda'dan uzaklaşır. Kerem ile özel telefon konuşmaları yapıp, ona gizli mesajlar gönderir. Kısa zamanda Simge, evliliğiyle ilgili sorunları kocası yerine onunla konuşur. Sonunda kocasıyla sevişirken Kerem'i düşündüğünü fark eder.



Tavsiye: Arkadaşlığınızı şeffaflaştırın



Eşinize karşı açık olun ve arkadaşınıza karşı ne hissettiğinizi ve onunla nelerden konuştuğunuzu anlatın. Bu asla karşı cinsten bir arkadaşınız olmamalı anlamına gelmiyor. Eşinizden bir şey saklamamalısınız; aksi takdirde sorun yaşayabilirsiniz. Arda, bu durumdan şüphelenip işin özünü araştırınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Sonuç olarak: Simge, Kerem'den özel görüşmeler için onu aramamasını rica etti. Artık evliliğine düşkün ve eşine âşık bir kadın.



İkisi de rol yapıyor



Çift: Zerrin ve Melih, 30'lu yaşların ortalarındalar, ciddi bir ilişkileri var. Çılgın seks yaşamlarıyla övünen bir çift. Porno seyrediyorlar, teatral çığlıklar, inlemeler eşliğinde sahneleri tekrarlıyorlar. Zerrin'in, Ashley Simpson'un bıçak altına yatmasından daha fazla orgazm taklidi yaptığım itiraf etmesi uzun zaman aldı. Aslında bu çift taraflı bir aldatmaydı. Aynısını Melih de yapıyordu. İkisi de seksin keyfini çıkarmak yerine performans gösterisine odaklanıyordu.



Tavsiye: Seks detoksu yapın



Zerrin ve Melih'in her şeye en baştan başlaması gerekiyordu. Bu yüzden gittikleri uzman onlara 30 günlük bir seks detoksu önerdi. Bu ne demek? Fiziksel olarak yakınlaşacaklar ancak orgazmı düşünmeleri yasak! Ayrıca onlara pornodan uzak durmaları tavsiye edildi. Çünkü porno, onların dikkatini başka yöne kaydırıyor ve birbirleriyle ilgilenmelerini engelliyordu. Nihayet çift, başta şüpheci olsalar da, hislerini ortaya koyarak çok farklı seks deneyimleri yaşamaya başladı. Bonus olarak da gerçek orgazmlar yaşadılar. Zerrin'in üst noktaya ulaşması için acele etmemesi, uzun bir ön sevişme yaşaması gerekiyordu. Melih, orgazmı doğal olarak yaşamayı ve Zerrin'inki için telaşlanmak zorunda olmadığım öğrendi.



İpucu: Eğer rol yapıyorsanız, en iyisi bunu partnerinize itiraf edin. Durum için bütün suçu partnerinize atmayın ve sorumluluk hissetmeyin.



Çocuktan sonra enerji bitmiş



Çift: Suat ve Yelda, 30'larının başlarındalar, evliler. Düşük enerji, en sık duyduğum şikâyetlerden. Suat ve Yelda'nın, birlikteliklerinin ilk dönemlerinde çok iyi bir seks yaşamları vardı. Ancak aradan dört yıl geçtikten ve bir çocuk sahibi olduktan sonra, ikisi de yorgun ve stresli oldu. Yelda’nın, tanışmalarına ve âşık olmalarına vesile olan reklam ajansında çalışmayı bıraktıktan soma, neredeyse ortak hiç noktaları kalmadı. Seks yapacakları zamanları planladılar; ancak bu üzerlerinde bir baskı oluşturdu; işin bütün çekiciliğini ve cazibesini ortadan kaldırdı.



Tavsiye: Kaçamaklar yapın



Psikolojik canlanma beyinde başlar; güçlü nörokimyasal hareketlenmelerle içiniz kıpır kıpır olur. Böylece partneriniz kapıdan içeri girdiğinde ateşlenirsiniz. Problem yatak odasında olsa da, çözümü şaşırtıcı şekilde dışarıdadır. Seks hormonlarınızı yeniden hareketlendirmek için partnerinizle birlikte dışarı çıkmalı ve yeni deneyimler yaşamalısınız. Suat ve Yelda her hafta öğleden sonra kaçamakları yapmaya başladılar. Küçük kızlarım anaokulundan almadan önce, yeni bir restorana yemeğe gittiler, risk alıp seks shop'lardan alışveriş yaptılar... Şimdi, 'öğleden sonra kaçamakları'nın ilişkilerine iyi geldiğini ve bir sonrakinin beklentisiyle şarj olduklarını söylüyorlar.