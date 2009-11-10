T24 LogoT24 Logo
Magazin

'İlişkide kontrol erkekte olmalı'

Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Gabrielle karakterini canlandıran Eva Longoria, evlilik hakkında öğrendiklerini şimdi hayata geçirdiğini söyledi.

10 Kasım 2009 02:00

Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Gabrielle karakterini canlandıran Eva Longoria, beş sezon boyunca rolünü canlandırırken evlilik hakkında çok şey öğrendiğini, bunları şimdi hayata geçirdiğini söyledi.

 5  07.07.07'de basketbol yıldızı Tony Parker
ile evlenen Eva Longoria, ilişkisini tıpkı Gabrielle gibi fantezilerle renklendirdiğini
belirterek, "İlişkide kontrolün erkekte olması hoşuma gider. Emirlere itaat etmek, beni tahrik ediyor. Bu yüzden ipek eşarpla yatağa bağlanmaya asla itiraz etmem!" dedi. Parker'la evliliğinin rüya gibi geçtiğini de sözlerine ekleyen Longoria, çok heyecanlı olduğu için düğün gününden hiçbir şey hatırlamadığını, bu nedenle yakında gösterişli bir düğün daha organize edeceğini açıkladı.

Foto Galeri

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24