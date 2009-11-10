'İlişkide kontrol erkekte olmalı'

Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Gabrielle karakterini canlandıran Eva Longoria, beş sezon boyunca rolünü canlandırırken evlilik hakkında çok şey öğrendiğini, bunları şimdi hayata geçirdiğini söyledi.

07.07.07'de basketbol yıldızı Tony Parker

ile evlenen Eva Longoria, ilişkisini tıpkı Gabrielle gibi fantezilerle renklendirdiğini

belirterek, "İlişkide kontrolün erkekte olması hoşuma gider. Emirlere itaat etmek, beni tahrik ediyor. Bu yüzden ipek eşarpla yatağa bağlanmaya asla itiraz etmem!" dedi. Parker'la evliliğinin rüya gibi geçtiğini de sözlerine ekleyen Longoria, çok heyecanlı olduğu için düğün gününden hiçbir şey hatırlamadığını, bu nedenle yakında gösterişli bir düğün daha organize edeceğini açıkladı.



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