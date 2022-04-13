İlişki terapistini şaşkına çevirdi: Kocam ilişkiden sonra yanıma para koyuyor

Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ilişki terapisti Selin Karacehennem, "Kocam ilişkiden sonra yanıma para koyuyor, resmen para karşılığı birlikte oluyoruz" sorusuna "Seni hayat kadınlarıyla aynı seviyeye indiriyor. Şaka olarak bile hoşlanmadım" diye yanıt verdi.



Evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen sorulara cevap verdi.



Ünlü isme gelen sorular ise herkesi şaşkına çevirdi. Karacehennem, "Kocam ilişkiden sonra yanıma para koyuyor, ben de bu durumu kabullendim. Resmen para karşılığı birlikte oluyor gibiyiz" diyen kadın takipçisini cevapsız bırakmadı.



Takipçisinin yaşadığı duruma tepki gösteren ünlü isim, "Hayır, hayır! Seni hayat kadınlarıyla aynı seviyeye indiriyor. Ben kimseye kızmıyorum hayat kadınları da başka bir yol bulamamış olabilir. Ama ben kocasının parasını... Şaka olarak bile hoşlanmadım. 'Hayır verme' diyeceksin. Ya da işine geliyorsa alıp harca. Prensip olarak yakışmaz" dedi.