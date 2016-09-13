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Yaşam

İlişki teklifini reddeden kadını sırtından bıçakladı, tecavüz etmeye götürürken yakalandı!

Yaralı kadının durumu ciddiyetini koruyor

13 Eylül 2016 14:08

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde genç kadına ilişki teklif eden bir kişi reddedilince kadını sırtından bıçakladı. Yaralı kadını sürükleyerek tecavüz etmeye götüren sapık yakalandı. Yaralanan kızın durumu ciddiyetini koruyor.

Olay gece 02.30 sıralarında Kocaeli’ninKartepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda devriye görevi yapan polis ekipleri, zorla ilerlemeye çalışan bir çifti görünce şüphelenerek yanlarına gittiler. Çifte yardım amacıyla yaklaşan polis ekipleri genç kadına yaklaştıklarında  yanındaki Adem S.(23)  kaçarak uzaklaştı.

Bunun üzerine bazı polisler kaçan zanlıyı kovalamaya başlarken diğer polisler ise N.S. adlı genç kadına ne olduğunu sormak için yaklaştıklarında  sırtından kan geldiğini fark ettiler. Polislerin gelmesi sonrasında zorla yürüyen yaralı N.S. kendisine sorulan sorulara cevap vermek istediği esnada ise bayılarak yere düştü. Sırtından bıçaklanan ve fazla miktarda kan kaybettiği belirlenen N.S. olay yerine gelen ambulansla Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Adem S. ise kovalamaca sırasında dengesini kaybederek yere düşüp başını kaldırıma çarptıktan sonra polis ekiplerince yakalanabildi. Yaralanan şahıs, polis ekiplerince önce Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürülerek başına pansuman yapılmasının arından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

 

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