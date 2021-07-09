"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına 15 yıl hapis

Ankara'da sevgilisi Önder Çelik'i "cinsel ilişki sırası" nedeniyle çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayan Gülyeşim Kavuştuk'a 15 yıl hapis cezası verildi.

Önder Çelik, 16 Aralık 2020'de, 2 çocuğunun annesi Seher Çelik ve sevgilisi Gülyeşim Kavuştuk ile birlikte yaşadığı evinde göğsünden bıçaklandı. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan Çelik hayatını kaybetti. Önder Çelik'i, sevgilisi Gülyeşim Kavuştuk'un öldürdüğü belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan Gülyeşim Kavuştuk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Gülyeşim Kavuştuk, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada şikayetçi Seher Çelik ile taraf avukatları da yer aldı.

"Öldürme kastım yoktu"

Cumhuriyet savcısı, mütalaasını tekrarlayıp, sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası talebinde bulundu. Duruşmada son sözü sorulun sanık Gülyeşim Kavuştuk ise "Öldürmek istemedim, öyle bir kastım yoktu" diye konuştu.

Şikâyetçi Seher Çelik de sanığın cezalandırılmasını isteyerek, "Adalet yerini bulsun" dedi.

Mahkeme heyeti, Gülyeşim Kavuştuk hakkında önce 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis kararı verdi. Cezada haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulayan heyet, 15 yıl hapse indirdi. Kararla birlikte sanık Kavuştuk’un tutukluk halinin devamına hükmedildi.