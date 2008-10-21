İlik nakli tarihe karışacak

Lösemi hastalarına yeni bir umut doğdu. Sabah’ta yayımlanan habere göre, İngiltere Newcastle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Karim Nayernia, herhangi bir bozukluğun olmadığı sperm hücresinden, kemik iliği ve kan hücreleri oluşturabileceklerini söyledi. Prof. Dr. Nayernia, çalışmanın çok yeni olduğunu belirterek "Gelecekte de bu yöntemi iyi uyguladığımız zaman lösemi hastalarına kemik iliği için bağışçı ya da donör bulunmasına gerek kalmayacak" dedi.İngiltere Newcastle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Karim Nayernia yaptığı açıklamada, hastanın sperm hücresinde herhangi bir bozukluk olmadığı takdirde, sperm hücresini kemik iliği ya da kan hücrelerine dönüştürebileceklerini söyledi. Henüz çalışmanın çok başında olduklarını ifade eden Prof. Dr. Nayernia, şunları söyledi:"Kanserde bildiğiniz üzere bir genetik bozukluk var. Örneğin lösemide bozukluk kan hücresinde. Sperm hücresinde bir bozukluk yok. Burada eğer sperm hücresi iyiyse, hiçbir genetik bozukluk yoksa biz bu sperm hücresini alıyoruz. Başka bir ortamda bunu kültürlüyoruz ve daha sonra bunu lösemi hastalarında kan hücreleri haline getirip kemik iliği transplantasyonunda kullanabiliyoruz. Gelecekte de bu yöntemi iyi uyguladığımız zaman lösemi hastalarına kemik iliği için bağışçı ya da donör bulunmasına gerek kalmayacak. Hastanın sperm hücresini alacağız, bu hastanın sperm hücresini kullanarak mesela kemik iliğine ya da kan hücrelerine dönüştüreceğiz ve bu hastaları tedavi edeceğiz. Çok yeni bir çalışma."Prof. Dr. Nayernia çalışma sırasında sperm hücrelerinin çok uzun sürede yaşlandığını da fark ettiklerini söyleyerek "İnsan vücudundaki diğer hücreler, yani sperm hücreleri dışındaki diğer hücreler yaşlanıyor ve bu yaşlanma oldukça hızlı gerçekleşiyor. Ama sperm hücresinde yaşlanma bu kadar hızlı değil, yani sperm hücresi geç yaşlanıyor" dedi. Prof. Dr. Nayernia şöyle devam etti:"Erkeklerin sperm hücrelerinin yaşlanması oldukça uzun bir süre alıyor. Örneğin 15-16 yaşındaki bir erkeğin kemik iliği hücresine ya da kalp hücrelerine baktığımız zaman aynı yaş grubundaki erkeğin sperm hücrelerinin diğerlerinden daha genç olduğunu görüyoruz. Yani sperm hücresi yaşlanmıyor ya da genç yaşlanıyor. Bunun nedeni de şu: sperm hücresinde genetik materyal transferi gerçekleşiyor, yani sperm hücresi bir kişinin genetik özelliklerini taşıyor ve diğer nesillere aktarmaktan sorumlu. Ama diğer hücreler bundan sorumlu değil. İşte bu genetik materyal nedeniyle sperm hücresi gerçekten yaşlanması oldukça uzun zaman alan bir hücre. Mesela burada bir hastada sperm hücresinden ürettiğimiz bir kalp hücresi o hastanın normal kalp hücrelerinden de daha genç oluyor."