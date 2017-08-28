T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İlik nakli bekleyen Tuğçe yaşamını yitirdi

13 yaşındaki Tuğçe Bayraklı, aplastik anemi hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu

28 Ağustos 2017 21:51

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde 13 yaşındaki Tuğçe Bayraklı, aplastik anemi (kemik iliğinin yeteri kadar veya hiç yeni hücre üretememesi) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çaycuma Barbaros Kutlutaş Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Tuğçe Bayraklı’ya 2 yıl önce rahatsızlanması üzerine götürüldüğü hastanede aplastik anemi hastalığı teşhisi konuldu. Ankara Gazi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören ve uygun ilik bekleyen Bayraklı, bugün sabaha karşı yaşam mücadelesini kaybetti.

Bayraklı’nın ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Bayraklı’nın cenazesi, hastaneden alındıktan sonra Zonguldak Çaycuma İlçesi’ndeki evine götürüldü. Dua edilip helallik alınması sırasında yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Bayraklı’nın cenazesi, Basatlı Köyü’nde ikindi namazının ardından toprağa verildi. (DHA)

 

 

ETİKETLER

Tuğçe BayraklıZonguldakÇaycuma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24