İlik nakli bekleyen Tuğçe yaşamını yitirdi

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde 13 yaşındaki Tuğçe Bayraklı, aplastik anemi (kemik iliğinin yeteri kadar veya hiç yeni hücre üretememesi) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çaycuma Barbaros Kutlutaş Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Tuğçe Bayraklı’ya 2 yıl önce rahatsızlanması üzerine götürüldüğü hastanede aplastik anemi hastalığı teşhisi konuldu. Ankara Gazi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören ve uygun ilik bekleyen Bayraklı, bugün sabaha karşı yaşam mücadelesini kaybetti.

Bayraklı’nın ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Bayraklı’nın cenazesi, hastaneden alındıktan sonra Zonguldak Çaycuma İlçesi’ndeki evine götürüldü. Dua edilip helallik alınması sırasında yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Bayraklı’nın cenazesi, Basatlı Köyü’nde ikindi namazının ardından toprağa verildi. (DHA)