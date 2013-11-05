Nazlı Ilıcak: Utanıyorum...

Sabah yazarı Nazlı Ilıcak, öğrenci evleri çıkışının ardından Başbakan Tayyip Erdoğan'a oy verdiği için utandığını söyledi.

CNN Türk kanalında yayınlanan Dört Bir Taraf programında konuşan Ilıcak, Başbakan Erdoğan'ın "Kız ve erkeklerin aynı evlerde kaldığı ihbarlarını bir kenara atamayız. Valiliklerimizle, emniyet teşkilatımızla bu tür ihbarları değerlendirip, üzerine gidiyoruz" sözleri üzerine, "Bu tavır ne demokrat, ne muhafazakar bir tavırdır. Evlere müdahale edildiğini hiç görmedim. Şiddetle kınıyorum. Buradan oy gelecekse gelmesin. Ben göğsümü gere gere Erdoğan'a oy verdim dedim. Şimdi hakikaten utanıyorum" dedi.

'Biad kültüründen gelmiyorum'

Konuyla ilgili Twitter hesabından da yorum yapan Ilıcak, "Bazı AKP'lilerin kendisine tepki göterdiğini ancak kendisinin biad kültüründen gelmediğini" yazdı.