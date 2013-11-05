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Nazlı Ilıcak: Utanıyorum...

Nazlı Ilıcak, Başbakan Erdoğan'ın öğrenci evleriyle ilgili çıkışının 'ne demokratlık, ne de muhafazakar bir tavır olmadığını' söyledi

06 Kasım 2013 13:46

Sabah yazarı Nazlı Ilıcak, öğrenci evleri çıkışının ardından Başbakan Tayyip Erdoğan'a oy verdiği için utandığını söyledi.

CNN Türk kanalında yayınlanan Dört Bir Taraf programında konuşan Ilıcak, Başbakan Erdoğan'ın "Kız ve erkeklerin aynı evlerde kaldığı ihbarlarını bir kenara atamayız. Valiliklerimizle, emniyet teşkilatımızla bu tür ihbarları değerlendirip, üzerine gidiyoruz" sözleri üzerine, "Bu tavır ne demokrat, ne muhafazakar bir tavırdır. Evlere müdahale edildiğini hiç görmedim. Şiddetle kınıyorum. Buradan oy gelecekse gelmesin. Ben göğsümü gere gere Erdoğan'a oy verdim dedim. Şimdi hakikaten utanıyorum" dedi.

 

'Biad kültüründen gelmiyorum' 

 

Konuyla ilgili Twitter hesabından da yorum yapan Ilıcak, "Bazı AKP'lilerin kendisine tepki göterdiğini ancak kendisinin biad kültüründen gelmediğini" yazdı.

 

Evlere müdahaleyi onaylamadım İcabında mücadele ederim Kimi Ak partiliyi açıklamalarım öfkelendirmiş. Ama ben biad kültüründen gelmedim

— nazli ilicak (@Notredamedesion) November 6, 2013

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nazlı ılıcakoyöğrenci evleribaşbakan erdoğan
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