Ilıca Plajı'nda farkındalık temizliği

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinin en güzel yerlerinden Ilıca Plajı\'nda, gün boy denize girip çöpünü kumsala atan vatandaşların ardından çevreciler temizlik yaptı.

Çevre dostu Semra Bakioğlu\'nun her yaz sezonu sonunda, farkındalık yaratmak amacıyla öncülük ettiği plaj temizliği etkinliğine, Ilıca Plajı yanındaki Plaj Evleri Kooperatifi Başkanı ve CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran ile 100\'e yakın çevreci katıldı. Ekrem Oran, Kurban Bayramı tatilinde sahil ve kumsallarda oluşan çöp dağlarını hatırlatarak, plajların temizliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla sosyal medyada örgütlenerek dün saat 18.00\'de plajda temizlik yaptıklarını anlattı. Oran, \"Çeşme\'nin pırlanta taşı, göz bebeği Ilıca Plajı kötü kullanılıyor. kirletiliyor. Buna bir tepki vermek üzere bütün gönüllüler, Ilıca Plajı\'nda çevre temizliği yaptı. Bu çevre temizliği, aynı zamanda, plajı kullananlara bir mesajdı. \'Bir tane Ilıca Plajımız var, onu da lütfen temiz tutalım\' dedik\" diye konuştu.

Etkinliğe öncülük eden Semra Bakioğlu da yaptığı açıklamada, \"Sadece Çeşme\'de değil, dünyanın her tarafında kirlenme var. Ben, 4-5 senedir çevre temizliği etkinliğini gerek İzmir gerekse de Çeşme\'de uyguluyorum. İki sene önce Çeşme\'de yaptığımda, sadece 10 kişi katıldı. Bugün, 100\'e yakın kişi temizlik çalışmasınde yer aldı. \'Kadınlar evlerini temizliyor, plajımızı da temizlesin\' dedik. Ele ele, birlik içerisinde, gönüllü olarak yola çıktık. Elimizden geldiğince bunu devam ettireceğiz. Kışın her taraf çok temizken, yazın hiçbir şey yapılmıyor. En çok da buna üzülüyoruz\" diye konuştu. Ilıca Plajı\'ndaki temizlik etkinliği, yaklaşık 1 saat sürdü.



