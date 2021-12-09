İlhan Taşcı'dan RTÜK'e Hakan Ural'ın ifadeleri hakkında inceleme talebi

RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşcı, Hakan Ural'ın 'Neler Oluyor Hayatta' adlı programda sağlık çalışanlarına ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle RTÜK'ten “şiddeti özendirici” “iftira” ve “aşağılama” suçlarından inceleme talep etti.

RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşcı, Hakan Ural, 'Neler Oluyor Hayatta' programında sağlık çalışanları hakkında kullandığı ifadelere ilişkin RTÜK'ten inceleme istedi.

Ural, program partneri sunucu Nur Tuğba Algül’ün çocuğu üzerinden bir örnekte bulunarak, grev yapan sağlık çalışanları için “İki dakika delikanlı olalım. Sen olsaydın gözünü çıkarırsın” demesinin ardından, Nur Tuğba Algül de “Yapardım” yanıtını verdi. Ural, bu ifadelerin devamında, "Doktor da duvara yaslanmış. 'Oğlum ölüyor' diyorsun, 'Ben eylemdeyim' diyor" diye konuştu.

Taşcı, programın ilk Üst Kurulda görüşülmesi için RTÜK Başkanlığına dilekçe verdi. Dilekçe ise şöyle:

TIKLAYIN | Hakan Ural'ın sağlıkçılar hakkındaki yorumu tepki çekti: Gözünü çıkarırsın